前經紀人債主「找上門討債」 吳怡霈損失400萬心酸吐露：找到她通知我

吳怡霈遭前經紀人捲款詐騙也很無奈。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳怡霈上月透過工作室發布聲明，指出在帳務核對過程中，發現財務出現重大落差，經團隊查核後，決定與合作多年的經紀人江小姐終止合作關係。事件曝光後，陸續有受害者現身指控，曾向江女購票卻遭遇糾紛。對此，吳怡霈再次發聲切割，強調與對方已無任何關係。甚至有受害者直接在她的臉書留言：「叫你的前經紀人江小姐快還錢」，吳怡霈則無奈回應：「我也很想叫她還我幾百萬！拜託找到她通知我！」

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事實上，吳怡霈早在記者會後私下透露，自己約損失了400萬元，金額相當可觀。她表示，蒙蒙工作室近期對帳時發現帳目與實際支出不符，因而決定解約，並將聘請專業會計與法律顧問協助釐清資金流向與責任歸屬。

她也不諱言地揭露江女的行徑：「與我共事十年的最信任夥伴背叛了我，數百萬被盜領的金錢損失，都不及那一瞬間信任崩塌的打擊。AB合約、偽造文書、移花接木、虛報費用，每得知一項真相，我就心痛一次。她甚至拿我的名譽去欺騙他人、騙取金錢，那些我從未想過會發生在我身上的事，全都變成了現實。」

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