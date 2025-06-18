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遭爆與啦啦隊女神開房間 吳宗憲露面撂話：根本仙人跳

啦啦隊女孩草莓（左）發片，吳宗憲站台。（記者胡舜翔攝）啦啦隊女孩草莓（左）發片，吳宗憲站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲今天出席記者會，力挺啦啦隊正妹草莓，他們才被目擊在飯店拍MV爆出緋聞，對此他受訪笑撇：「開房間是陳漢典，我的房子很多不需要到外面。」更嫌草莓的藝名太普通，開玩笑乾脆叫憲嫂才會紅。

相關新聞：不滿被館長飆罵「問候母親」 吳宗憲氣炸開轟：見一次打一次

草莓自女團單飛搶先發行個人單曲《末日還早》，她特別感謝經紀公司栽培，以及綜藝天王吳宗憲力挺演出，「說一百萬次謝謝都不夠！」

啦啦隊女孩草莓發片。（記者胡舜翔攝）啦啦隊女孩草莓發片。（記者胡舜翔攝）

草莓稱當初看到導演的MV腳本，第一時間也想到吳宗憲，「我第一次上節目憲哥就非常照顧我，會一直CUE我，讓我有很多機會表現自己。」

而吳宗憲笑稱：「草莓一開口兩個眼睛張那麼大，我怎麼好意思拒絕。」本來行程滿檔的吳宗憲，把行程表丟給草莓，草莓還真的挑到一天時間，邀請他跨刀拍攝MV。

吳宗憲打趣，幫草莓跨刀的過程堪比仙人跳，「我前一天晚上才知道隔天要拍她的ＭＶ，拍一拍之後，又問我能不能參加她的記者會，根本是一條龍的服務。」就連之前愛徒「Miusa」妙莎發片，他都沒有那麼幫忙。

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