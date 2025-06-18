NewJeans遭禁獨立活動 ADOR首回應：將迎出道3週年期待成員回歸

根據韓媒報導，17日NewJeans的上訴再度被駁回。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕NewJeans陷入與經紀公司ADOR的合約紛爭已久，昨（17）日再次面臨法院駁回獨立活動申請的打擊，導致以「NJZ」名義展開的新活動全面受阻。正值出道三週年前夕，ADOR首度公開回應此事，「希望成員們在迎接出道3週年的同時能回歸原位」，令外界熱議雙方是否還有轉圜的餘地。

根據首爾高等法院昨（17）日的裁定，NewJeans針對禁止獨立發展的上訴被正式駁回，延續先前法院核准ADOR申請的臨時禁令。此禁令明確限制成員，未經許可不能展開個人活動，違者須面臨高達每次10億韓圓的賠償責任。

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ADOR於今（18）日首度發表立場，針對法院再度確認NewJeans經紀歸屬一事表示感謝，並強調，公司將全力以赴支持成員迎接三週年，期盼這次裁定能成為她們重新啟動團體行程的契機。ADOR更提到，「會致力提供穩定環境，協助NewJeans持續成長、邁向下一階段的成功。」

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然而，NewJeans成員曾在法庭中直言，與ADOR之間的信任已瓦解，雙方裂痕達到了難以修復的程度，引發粉絲與網友熱烈討論。有網友認為她們該把握機會重啟活動，也有人希望她們堅持與ADOR抗爭到底，走出自己想走的路。在粉絲期待與不被看好的矛盾中，NewJeans的未來走向仍撲朔迷離。

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