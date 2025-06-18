韓人氣男團THE BOYZ成員遭開除 真相曝光「密會明日花綺羅」

韓媒報導周鶴年密會明日花綺羅，遭暫停活動。（翻攝自News 1）

韓媒報導周鶴年密會明日花綺羅，遭暫停活動。（翻攝自News 1）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團THE BOYZ成員周鶴年近日遭公司One Hundred Label突發聲明，表示他因個人因素將暫停活動，令粉絲一頭霧水；今（18）韓媒《News 1》獨家報導原因，原來周鶴年5月爆出在東京密會日本前AV女演員，消息獲證實，公司隨後祭出重話，火速將他開除。

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26歲的周鶴年年輕氣盛，卻爆出在私人酒吧和明日花綺羅私會，引發爭議；韓媒掌握日媒《週刊文春》質詢書，內容提到，周鶴年上月29日和多位日本友人前往六本木酒吧聚餐，直到隔日凌晨，據在場人士稱，周和明日花綺羅互相擁抱，接著女方還將下巴輕靠到周鶴年身上，行為頗為親密。

明日花綺羅2007年以AV演員身分出道，早在2020年引退，目前是以網紅身分活躍於個大社交平台。對此，周鶴年公司表示收到《週刊文春》的質詢書，並就相關事宜向周鶴年本人確認了事實。

周鶴年捲入私生活爭議，遭公司火大開除。（翻攝自X）

消息傳出後，引來網友狂酸，「看起來是老實人，韓國愛豆找女優？」、「這團才剛換公司，怎麼就出這麼多事？」。

經紀公司稍早發出聲明，表示得知周鶴年捲入私生活爭議，因嚴肅看待此事件重要性，明確得知難以維持信任關係，最終決定周鶴年退出組合並解除其專屬合約。

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