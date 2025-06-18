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娛樂 最新消息

遭踢爆性騷陳天仁 前300壯士營運長喊冤：不實指控

蔣政（左）遭踢爆性騷陳天仁後發聲喊冤。（組合照，翻攝自IG）蔣政（左）遭踢爆性騷陳天仁後發聲喊冤。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「300壯士健身房」前營運長蔣政今（18日）遭踢爆涉嫌性騷擾女星陳天仁，並指出還有其他受害人，引發高度關注。對此，蔣政稍早於個人社群發文嚴正否認所有指控，強調爆料內如與事實不符，為毫無根據的不實內容，並呼籲外界停止轉傳與散布。

蔣政發聲駁斥指出，自己從事健身產業多年，始終秉持專業態度，並重視性別平等與職場尊重，絕不容許任何性騷擾行為。他對相關指控感到憤慨且極度震驚，表示：「該言論已嚴重損害本人名聲與專業聲譽。」

相關新聞：陳天仁控訴遭「300壯士」前營運長性騷 網紅豪哥放話：今晚揭露黑私教行為

蔣政也強調，未曾授權任何媒體或個人使用其姓名與肖像，對於報導拼湊內容進行渲染感到遺憾，並提醒媒體與網友勿再轉傳相關不實訊息，以免涉及個資法與妨害名譽等法律責任，最後呼籲社會理性看待事件，勿以未查證資訊傷害無辜。

蔣政聲明全文

本人對報導內容所述指控予以嚴正否認，該言論與事實不符，為毫無根據之不實指控，已嚴重損害本人名聲與專業聲譽。

本人從事教練職業多年，一向秉持專業態度，並高度重視性別平等與尊重的職場互動，更堅決反對任何形式的性騷擾行為。

對於相關指控，我深感憤慨並感受到極大的衝擊。同時，本人並未授權任何媒體或個人使用本人姓名、肖像或個人照片，更違論拼湊報導內容予以渲染。

請媒體與網路使用者即刻停止轉載、散布、轉發相關不實內容及圖片，以免涉及違反個人資料保護法、妨害名譽及其他相關法律責任。感謝各界關心，亦懇請媒體與社會大眾理性看待，勿以未經查證的訊息傷害無辜。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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