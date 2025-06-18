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政大學霸超狂！人生第一首單曲破百萬點閱 卻陷入自我懷疑

山姆〈那些勸我別抽菸的人都死了〉上線。（someshiit山姆提供）山姆〈那些勸我別抽菸的人都死了〉上線。（someshiit山姆提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕饒舌歌手「someshiit」山姆的單曲〈那些勸我別抽菸的人都死了〉今天正式發行。歌曲最初於2019年上架YouTube，甫一推出即突破百萬點閱，然而，他也因此對自己產生懷疑，一度陷入創作焦慮。時隔五年，更能掌握表達與創作選擇後，山姆決定重製這首作品，作為對首張專輯《愚公》入圍第36屆金曲獎「最佳新人獎」旅程的回應。

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該曲原於2019年發行，當時他仍是政大黑音社成員，準備期末成果發表時，驚覺自己尚未完成一首完整創作，便從生活中找尋靈感，以對象曾說的一句話作為副歌，完成人生第一首單曲，並上傳至StreetVoice街聲平台。

山姆〈那些勸我別抽菸的人都死了〉上線。（someshiit山姆提供）山姆〈那些勸我別抽菸的人都死了〉上線。（someshiit山姆提供）

沒想到歌曲一推出即被譽為「新生代的蛋堡」，憑藉詩意與節奏兼具的敘事風格廣受矚目，讓山姆獲得遠超預期的關注。不僅長時間登上排行榜冠軍，更在YouTube累積超過數百萬點閱，成為音樂旅程的起點。這首歌，對他而言既是里程碑，也是敲門磚。

山姆表示，此次重製對他與樂迷都別具意義：「當時我沒把這首歌上傳到其他平台，一方面覺得自己不算音樂人，也還沒有創作者的自覺，甚至不認為這是真正的音樂。」他坦言，這首歌的關注曾引起內心矛盾，讓他懷疑是否還能寫出更好的作品。「可能我也還在消化這首歌帶來的感受，總覺得它會不會不夠好，一直想正視這道陰影。」五年過去，山姆已能更坦然面對那段既脆弱又銳利的自己。此次重製版本也邀請了「Becky」楊碧琪合唱，為作品注入嶄新能量。

山姆〈那些勸我別抽菸的人都死了〉上線。（someshiit山姆提供）山姆〈那些勸我別抽菸的人都死了〉上線。（someshiit山姆提供）

提及入圍金曲獎的心情，山姆笑說，其實是前一天才知道要公布名單：「當晚突然開始緊張害怕，隔天中午我就把手機網路關掉，直到下午準備去錄音、搭捷運前才打開。」沒想到一開網路，祝賀訊息不斷湧入。「當下開心到身體有點顫抖，是種不敢相信、又帶點不安的心情。」他坦言，腦中閃過「我可以嗎？我值得入圍嗎？」的念頭，但看到大家為他開心，讓他深感滿足。他也透露第一時間打給母親報喜，對方一如既往淡淡表示：「入圍而已啦，又不一定會得。」但電話中聽得出母親的喜悅。

面對這份肯定，山姆選擇保持專注與平常心，並透露目前正持續籌備新作與演出計畫，準備迎接更多音樂上的挑戰與可能。

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