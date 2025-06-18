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李珠珢場邊「掩面痛哭」惹擔憂 親用中文回應了

李珠珢場邊「掩面痛哭」惹擔憂。（資料照）李珠珢場邊「掩面痛哭」惹擔憂。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢昨（17）日在新莊球場應援時，突情緒潰堤，畫面引起球迷擔憂，一名粉絲在社群用韓文PO文替她加油打氣，成功釣出李珠珢本人以中文回應。

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李珠珢在球場掩面痛哭的消息曝光後，立刻掀起討論，有一名網友在Threads用韓文送暖，鼓勵李珠珢振作起來，無論發生什麼事情，粉絲一定會陪在她的身邊，別太勞累，一定要好好休息。你最棒了，一切都會好起來的！」並用中文補充，「希望能讓一個年輕孩子好好的做她喜歡做的事。」

李珠珢全中文回應。（翻攝自Threads）李珠珢全中文回應。（翻攝自Threads）

豈料，李珠珢凌晨3點多仍未入睡在網路海巡，於是親自用中文回應該貼文，「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們」，吸引大批粉絲留言關心，「不要抱歉，我們都知道妳身體不舒服，還為了我們粉絲，強忍著痛，硬要撐完整場比賽」、「每一位都在猜測，但是不知道你發生什麼事！只有一件事是確定的，全台灣都愛著你！」、「妳不需要抱歉，妳沒有錯，邦迷都很愛妳的。

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對於李珠珢當天的狀況，富邦育樂表示，昨晚珠珢應援時身體略不適，但仍盡力應援陪伴粉絲到最後，感謝大家對珠珢的關心，今天已結束此次應援行程返國休息。「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。」也盼大家給予更多正面的鼓勵。

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