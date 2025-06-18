啦啦隊女孩甩了職籃球星 被懷疑戀上「主持人」回應了

中信兄弟啦啦隊女孩陳波波斷開與職籃球星謝亞軒的戀情。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊女孩陳波波，今（18）日遭媒體拍到與新北中信特攻的主持人比利上演溫馨接送情，更驗證了與職籃球星謝亞軒的戀情已劃下句點，當初連她切除腫瘤的手術期間，男方都陪伴在旁，未料在過年前她在社群透露，「離開不對的人事物了～」，疑似在向外界透露自己已恢復單身。

主持人比利被懷疑與陳波波關係匪淺。（翻攝自IG）

根據《CTWANT》的報導，陳波波從2月底到4月底期間，多次被拍到坐在比利的副駕駛座，但某次她拖著沉重的行李廂，比利都未曾下車幫忙，道別之後就各自離去。雖然比利也曾載過其他啦啦隊員，但只有陳波波坐在副駕駛座，這才讓網友懷疑兩人關係不簡單。

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針對此消息，兩人雙雙發IG限時動態澄清，表示只是非常好的朋友，陳波波也強調，「我們的友誼純到不行」，直接打破了外界的傳聞。此外，中信啦啦隊經紀人乖姐也透露，「比利也會載其他啦啦隊成員趕場，他是主持人，大家都對他很熟悉。」再次澄清兩人的關係。

陳波波、比利親自發文否認傳言。（組合圖，翻攝自IG）

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