家家報喜！身邊多了一個人 瑪莎送大禮卻提限制條件

家家演唱會記者會；瑪莎當嘉賓 。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擁有靈魂好歌聲的家家「有喜」了！除了新專輯《你給我的》拿下多個排行冠軍好成績，另外9月底也將舉辦演唱會，媒體關心她的感情世界，她也鬆口有個交往兩、三年的男友，透露對方不是浪漫派，比較是務實生活的人。

家家演唱會記者會；瑪莎當嘉賓 。（記者陳奕全攝）

五月天瑪莎擔任家家專輯音樂總監，今（18日）也特別現身，還送上兩個好禮給家家，瑪莎幽默說：「瑪莎來送東西就要送『瑪莎機』。」其實是肩頸按摩機，希望可以讓家家「馬殺雞」，按摩舒壓。

請繼續往下閱讀...

另外瑪莎還送給家家她夢想中的頂級麥克風，瑪莎很了解她個性，先開出限制條件，「我怕她把麥克風拿去鑲鑽。」一直強調這無線麥克風很貴，希望家家好好保護，不要在麥克風上「亂加工」。

相關新聞：五月天關懷周杰倫身邊人送上「最心疼祝福」 周董大讚貼心

會後家家受訪認了：「我最想做的就是粉紅色貼鑽的麥克風。」瑪莎果然了解她，但因為瑪莎有交代，她說應該不會在這麼貴的麥克風上面加工貼鑽。

瑪莎談到，這次家家出專輯，他有刻意保持距離，「我們太熟了，以前整天溝通，她會三不五時傳訊息問我怎麼辦，但太熟會被蒙蔽了，少了想像力。」

對於家家的新歌成品，瑪莎說：「很特別，耳目一新，讓我重新認識家家，是我沒聽過的家家。」瑪莎還開玩笑說：「以後要保持越來越遠距離。」

家家演唱會記者會；瑪莎、聖皓當嘉賓 。（記者陳奕全攝）

除了瑪莎站台，麋先生主唱聖皓也到場，首度和家家公開合唱完整版《你呢》，還送上一個禮物盒，裡面藏著一顆「麋你月亮」，聖皓說：「希望她看月亮會有很多靈感，下張專輯可以收到她的創作。」

家家演唱會記者會；聖皓當嘉賓對唱 。（記者陳奕全攝）

雖然擁有愛的滋潤，但家家說自己不會閃婚，也強調自己工作和生活分得很開，9月27日中秋節前夕她將在Legacy Taipei舉辦全新專場演唱會「月部落 Fly to the Moon」，門票將於7月27日中午12點在拓元售票系統開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法