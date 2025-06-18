夏和熙36歲拚機車駕照 遇「魔王關卡」比跨年主持緊張

〔記者傅茗渝／台北報導〕夏和熙不僅在主持圈大放異彩，也跨足美容保養市場，在最新一集《名人說生活》特別企劃中，他再度挑戰全新人生里程碑—考取機車駕照。在節目組的安排下，限時三小時內，速成讀書加練車的刺激體驗，並找來好友江宏傑替他加油打氣，過程中差點倒在「大魔王關卡」，讓他直呼比主持跨年演唱會還緊張。

夏和熙在練習過程中不斷壓線，讓他相當崩潰。（cbook提供）

由於錄製當下適逢端午節，夏和熙一度以為要參與划龍舟競賽，想不到打開任務信後讓他更崩潰，安排限時3小時考取到機車駕照，讓他直呼：「太難！才三個小時！」下秒馬上就移駕到練習場進行速成特訓。夏和熙到了練習場可說是狀況連連，直線7秒搖搖欲墜、彎道壓練重心不穩，頻頻抱怨「摩托車太寬了吧！」讓他相當崩潰。

請繼續往下閱讀...

江宏傑到場幫夏和熙加油打氣。（cbook提供）

夏和熙練習不到一小時就匆匆趕往監理站進行體檢，接著參加道安講座，並利用空檔加緊複習筆試內容。就在夏和熙正式考試之際，好友江宏傑現身監理站替他加油打氣，並輕聲坦言：「我駕照也是考兩次...」，此話一出，兩人下秒相視大笑。夏和熙最後成功考過汽車駕照，以88分低空飛過，讓他嚇出一身冷汗。

夏和熙成功考到機車駕照。（cbook提供）

來到最後的路考階段，夏和熙儘管在練習場跌跌撞撞，但正式考試卻異常的穩定，最後順利通過，完成這限時三小時的艱鉅挑戰。夏和熙回憶最驚險的一刻：「在真正開始直線考試的瞬間，心臟真的要跳出來，比我主持跨年演唱會上台前還緊張！」不只如此，夏和熙在領照時，還跟監理站的工作人員偷偷抱怨：「他們只讓我準備3小時，是不是很逼人」一番真性情的爆料，笑翻眾人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法