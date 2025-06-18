風田戀綜配對一粒被罵翻 錄影現場見「丈人」變臉了

《飢餓遊戲》（左）風田錄外景享受戀愛感覺（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視實境節目《飢餓遊戲》本週日（22）播出最新一集，邀來首度參與錄影的李易，以及風田、陳米薇、林鶴軒、畇二與周宜霈等人聯手出擊。其中風田因近期在另一節目中，與Wing Stars成員一粒配對掀起熱議，甚至遭粉絲洗版罵翻，這回節目上得知孫協志正是一粒的策略長，當場驚呼：「原來是你們家的一粒喔。」反應瞬間大轉彎，立刻雙手奉上握手道謝，讓王仁甫笑虧：「根本是見丈人欸。」

《飢餓遊戲》（中）李易首度參加飢餓錄影吐槽製作人小氣（中視提供）。

本集主軸圍繞「飢餓幣累積賽」，參賽者需拚戰賺取最多飢餓幣換現金，眾人也忍不住追問匯率細節，花花率先好奇：「一個幣可以換多少錢？」主謀則賣關子表示：「到時候就知道了。」孫協志笑虧：「依照主謀的小氣程度，應該是滾動式修正。」李易也接力吐槽：「會不會是日幣不是台幣？」一句話讓眾人笑成一團，展現他對節奏掌握的精準，根本內行人等級。

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《飢餓遊戲》（右）王仁甫自稱「畫畫大師」。《中視提供）

遊戲關卡之一「五字聲母題」考驗注音實力，眾人懷疑來自日本的風田是否學過注音，現場一測果然答案「零零落落」，風田無奈笑說：「我是外國人捏。」但當他與米薇組隊出征時，即便穿著健康步道鞋仍笑容滿面，心情大好，孫協志忍不住調侃：「風田跟女生出外景不是要勝負，是要戀愛感。」

《飢餓遊戲》（中）周宜霈被封為「獎金獵人」每次錄必驗孕（中視提供）。

到了「看圖想答案」的畫畫關卡，蔡黃汝看到王仁甫的畫作完全摸不著頭緒，不過王仁甫卻自信滿滿，認為對方是刻意講得複雜一點來炒熱節目效果，還興致勃勃地喊話要與郭彥甫合辦「雙甫聯展」，讓現場眾人滿臉問號。而自稱「獎金獵人」的周宜霈錄影運氣向來好到爆棚，這回也不例外，甚至開玩笑說：「好到每次錄完都想回家驗孕看會不會中。」驚人發言引爆現場笑聲。

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