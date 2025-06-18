白冰冰曝光休息室揭生活方式 砸90萬買高粱酒：無價之寶

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營YouTube節目《誠懇逗陣》最新一集她分享錄節目日常，除了錄影前一定拜拜祈求拍攝順利外，並首次曝光自己的休息室，也特別介紹節目中的人氣王，就是「超級孩子王」中戰況膠著的兩對組合，兄弟檔周柏霖、周祐均與姊妹檔林子瑜、林姵逸。

白冰冰趁空檔休息。（翻攝自YT）

《超級冰冰Show》連六周視冠軍，白冰冰特別帶著主持人陽帆等人前去參拜「戲神」田都元帥、濟公和福德正神，白冰冰提到自己拜拜的習慣，「我通常都是先報名字，再祝福神明，接著才請神明保佑。」這次她特別帶著自己私藏40多年的高粱酒前去供奉，她說：「這是我特別跟收藏家買的，買的時候已經是30年的高粱，放在我家10多年。」當時她花了90萬買了3大甕，在2年前開了1甕分裝，本來擔心部分的酒會蒸發，沒想到一打開完全不受影響，讓她誇說：「老甕果然厲害！這些酒之前都是存在防空洞，冬暖夏涼，目前在市面上已經買不到，是無價之寶，之前送給朋友，他們收到都非常開心。」

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林子瑜（左）、林姵逸在《超級冰冰Show》唱跳俱佳。（民視提供）

白冰冰這次也曝光自己的休息室，她特別換上睡衣分享自己的生活方式，「這是我長年的工作方式，我可以3分鐘入睡，瞇個15分鐘就能醒來。」她建議大家在忙錄時可以抽個空閉目養神，「像我的眼睛已經用了70年，用眼過度，適度的休息是必要的，因為我很愛學習，以前是看書，現在是看網路學習新知識，也用手機處理幕前幕後的工作。」

白冰冰30年前買的金門高粱酒。（翻攝自YT）

白冰冰身兼《超級冰冰Show》的主持人和製作人，負責節目內容，就好像大廚要會配菜，才能烹調出好料理，做出好節目，而目前最具人氣的單元就是「超級孩子王」，上周《超級冰冰Show》的最高收視就落在兩組孩子王演出時，兄弟檔周柏霖、周祐均與姊妹檔林子瑜、林姵逸的對決，因為戰況太激烈，白冰冰寧願犧牲自己的休息時間，小瞇一下就爬起來觀看兩組的彩排，給予修改意見。

白冰冰（中）犧牲休息時間，也要看周柏霖（左）和周祐均的彩排。（長興影視提供）

9歲周柏霖和7歲周祐均是節目的常勝軍，小時候跟著奶奶一起看電視，哥哥拿起麥克風哼歌，雖然歌詞唱不全，但完全不跑調，意外發掘他的歌唱天份，第一次上電視參賽雖失敗，但家中一直播放他參賽的影片，弟弟就問「為何沒有我？」，5歲那年弟弟主動跟媽媽說「我準備好了」，家人先安排他參加小型比賽試水溫，結果他一上台怯場歌聲小到聽不見，一個月後他再次請戰，第2次參賽他順利完整演出，因此家人幫他報名了《超級紅人榜》，竟一舉過關成功，成為小小歌王。

周柏霖和周祐均的媽媽曾是舞蹈老師，因此家中分工，爸爸教唱歌，媽媽教跳舞，通常都趁著假日在阿嬤家練習，阿嬤、姨婆、丈公是忠實粉絲，也會反饋意見，每周六節目播出時，弟弟還會要求阿嬤「不可以去上廁所。」雖然要花時間準備比賽內容，但因為是小孩子的的興趣，在不擔誤功課前提下，父母都盡量配合。

周柏霖（右）和周祐均在《超級冰冰Show》模樣可愛。（民視提供）

姊妹花林子瑜、林姵逸來勢洶洶，她們從小就跟著阿祖聽台語歌長大，雖然媽媽是主修國樂的音樂老師，不過女兒都讀舞蹈班，主修芭蕾、古典、現代和K-POP，會開始唱歌是因為陪著媽媽和外婆一起去上楊惠絜的教唱課，只是旁聽的兩人在一次臨時起意的驗收，在未經指導情況下，表現驚艷，意外發現她們有唱歌天賦。

林子瑜、林姵逸表演時，媽媽都會在鏡頭後帶動唱，林媽媽說：「其實她們跳的比我好，我只是要讓她們知道，我會在現場支持鼓勵她們。」姊妹兩人參加不少舞蹈比賽，父母在她們上場只有一個要求，「要注意安全，不要受傷。」

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