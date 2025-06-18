陳天仁控訴遭「300壯士」前營運長性騷 網紅豪哥放話：今晚揭露黑私教行為

陳天仁因性騷事件引發熱議。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲「象迷娘」陳天仁控訴遭知名健身房「300壯士」前營運長性騷「抓奶、抓下體」，教練已在IG限動發聲否認指控，強調從未性騷擾。而另一位健身網紅豪哥則預告今晚8點將在YT頻道揭露該名教練的「黑私教行為」，預告將有完整的陳天仁影片，「別讓下一個受害者再次出現」。

陳天仁上月在節目中表示曾遭健身教練性騷，對方數度伸狼爪，不但被抓胸、強吻，對方還曾用手硬摳下體，她因此充滿PTSD陰影。沒想到她上節目講出此事後，對方傳訊息轟炸，讓她不得安寧。只是新聞一出來，該名健身教練就在社群網站駁斥性騷，認為言論與事實不符，為毫無根據之不實指控，強調從未性騷擾，也對個人肖像曝光感到不滿。

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而該健身教練的女友是名模紀艾希，兩人已論及婚嫁，對於男友遭指控性騷，紀艾希透過經紀人回應：「艾希工作一切正常，沒有影響喔。因為這屬於比較私人事務，公司方面不會干涉。」

健身網紅豪哥預告揭露該名教練更多「黑私教行為」。（翻攝自YT）



此外，該名遭影射的教練曾在知名健身房「300壯士」任職，後另起爐灶，有不少名人都在他的健身房運動，連韓國巨星姜成鎬也曾光顧。他遭指性騷新聞一出，在社群平台上嚴正否認，而另一位健身網紅豪哥，則預告將在晚上八點在YT頻道揭露該名教練的「黑私教行為」，並預告將有完整的陳天仁影片。

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