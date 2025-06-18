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娛樂 電視

哈林睽違11年重返棚內主持 喊話拆穿假訊息

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶接下公視全新節目《哈！真相大白了》，這也是他睽違11年重返棚內綜藝節目，這次不唱歌也不選秀，而是化身觀眾與資訊之間的橋樑，用笑聲揭露真相，用幽默破解誤會。

該節目與事實查核中心合作，鎖定現代人最常碰到的「真假資訊」，打造出一檔融合搶答PK、推理查核與娛樂效果於一體的綜藝新形態。庾澄慶首次主持查核型綜藝，將帶領來自各界的高手與素人，共同闖關真假消息、挑戰全民常識盲區。

哈林自曝是資訊狂熱者。（公視提供）哈林自曝是資訊狂熱者。（公視提供）

哈林近年多以導師之姿參與音樂選秀類綜藝節目，去年則以實境節目《騎吧！哈林小隊》騎上金鐘獲得最佳益智及實境節目主持人獎，細數最後一回獨挑大樑主持的台灣棚內帶狀綜藝節目，竟已是2014年。談起接下公視《哈！真相大白了》的原因，哈林笑說：「如果我是觀眾，我會想看這個節目，因為我自己就是各式資訊的狂熱者，可是裡面常常有錯誤訊息，而且是過了一陣子才發現。」他認為現在的人每天都要面對大量訊息，這樣的節目就像資訊清道夫，幫大家快速釐清真相。

現代人資訊爆炸，用社群軟體互傳加速傳播，有時卻常常誤傳錯誤訊息。哈林舉例假消息就像朋友間口耳相傳，不知不覺以訛傳訛，「就常從朋友那聽到A，但之後故事卻發展到B。」問及現實生活中親朋好友若傳播假消息，他都怎麼反應？「因為我太了解這個朋友，所以不太會信以為真。」他笑說這次能把自己的「懷疑與查證精神」用綜藝形式傳遞出去，覺得既新鮮又有挑戰。《哈！真相大白了》7月7日起，每周一至周三晚間9點於公視播出。

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