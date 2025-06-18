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柯震東34歲生日低落洩心境 感性喊「請大家繼續喜歡我」

柯震東迎接34歲生日。（翻攝自IG）柯震東迎接34歲生日。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星柯震東今（18）日迎接34歲生日，他回顧這一整年直呼，「今年依舊很不快樂」，也罕見喊話要粉絲「繼續喜歡我」，心情明顯有些低落，不少粉絲留言替他打氣。

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柯震東寫下生日感言。（翻攝自IG）柯震東寫下生日感言。（翻攝自IG）

柯震東今稍早透過IG發布生日感言，「其實真不想分享什麼！但柯震東34了，回顧後很開心你努力了34年，今年依然不快樂！但你屬於快樂的人嗎？！是呀！我很快樂！我很喜歡大家！也請大家繼續喜歡我呦」，柯震東也隨著貼文附上多張生活照，其中包含健身、與好友外出以及拍戲受傷的傷勢。

柯震東曬出兒時嫩照，與哥哥柯家洋（右）、男星王大陸（中）同框意外引話題。（翻攝自IG）柯震東曬出兒時嫩照，與哥哥柯家洋（右）、男星王大陸（中）同框意外引話題。（翻攝自IG）

此外，值得注意的是，柯震東也曬出一張兒時嫩照，與他同框還有哥哥柯家洋、男星王大陸。由於王大陸日前才因閃兵被抓包，目前仍在服兵役中，因此柯震東曬出該照片意外引發話題。

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