FEniX香噴噴迷暈「救火隊」 忙內曝光單飛下一步

FEniX擔任香氛店「一日店長」。（Ease香氛提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團FEniX日前擔任香氛店「一日店長」，「Snoopy」詹仕偉擔任主持人助陣，現場吸引超過500名「救火隊」到場，盛況熱鬧空前。

儘管天氣炎熱，FEniX成員全程穿著西裝，敬業與粉絲互動超過6小時，展現結合香氛與偶像魅力的全新寵粉模式。

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承隆與粉絲近距離互動。（Ease香氛提供）

面對熱情應援的「救火隊」，FEniX感性表示：「謝謝你們一路以來的陪伴，不管我們在哪，你們也都在那，這次的見面是充滿香味、難以忘記的回憶。」成員們預告新歌正在籌備階段，承隆6月30日也將發行個人單曲。

FEniX不藏私分享香氛喜好，峻廷與家齊都偏好沈穩清新的木質調，家齊習慣洗澡後噴香水或點香氛，讓香氣陪伴入眠。

浦洋笑說自己很愛蒐集香水，會依場合與心情選味道，偏好帶微花香但不過甜的木質調，「有些瓶子太漂亮了，用完都捨不得丟！」忙內承隆則喜歡清淡柔順、略帶甜味的香氛，會在特別打扮時使用。

MAX則說：「我們都會先確認香味不會太濃。」坦言平常不太用香水，但理解團員的喜好，彼此默契滿分。

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