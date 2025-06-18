晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

FEniX香噴噴迷暈「救火隊」 忙內曝光單飛下一步

FEniX擔任香氛店「一日店長」。（Ease香氛提供）FEniX擔任香氛店「一日店長」。（Ease香氛提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團FEniX日前擔任香氛店「一日店長」，「Snoopy」詹仕偉擔任主持人助陣，現場吸引超過500名「救火隊」到場，盛況熱鬧空前。

儘管天氣炎熱，FEniX成員全程穿著西裝，敬業與粉絲互動超過6小時，展現結合香氛與偶像魅力的全新寵粉模式。

承隆與粉絲近距離互動。（Ease香氛提供）承隆與粉絲近距離互動。（Ease香氛提供）

面對熱情應援的「救火隊」，FEniX感性表示：「謝謝你們一路以來的陪伴，不管我們在哪，你們也都在那，這次的見面是充滿香味、難以忘記的回憶。」成員們預告新歌正在籌備階段，承隆6月30日也將發行個人單曲。

FEniX不藏私分享香氛喜好，峻廷與家齊都偏好沈穩清新的木質調，家齊習慣洗澡後噴香水或點香氛，讓香氣陪伴入眠。

浦洋笑說自己很愛蒐集香水，會依場合與心情選味道，偏好帶微花香但不過甜的木質調，「有些瓶子太漂亮了，用完都捨不得丟！」忙內承隆則喜歡清淡柔順、略帶甜味的香氛，會在特別打扮時使用。

MAX則說：「我們都會先確認香味不會太濃。」坦言平常不太用香水，但理解團員的喜好，彼此默契滿分。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中