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娛樂 最新消息

女網紅的戰爭！為了一張圖 陳沂李怡貞法庭大戰716宣判

〔記者張文川／台北報導〕網紅律師李怡貞前年5月在臉書PO上以Meta AI虛擬替身的圖卡貼文指出，她覺得陳沂短髮更像韓星宋慧喬，陳沂同日將其截圖放在自己的臉書，狠酸李怡貞寫錯字把「然後」寫成「然候」，視力須要保健，陳沂並順勢推銷自己業配的葉黃素食品；李怡貞控告陳沂違反著作權法，並附帶民事求償印尼盾7億元（約合130萬元新台幣），台北地院今開庭辯論，陳沂認為李怡貞並未享有Meta AI生成圖的著作權，若轉發AI製圖有罪將天下大亂，李怡貞則主張整張圖是她精心設計編排的創作，陳沂未經她授權就引用於商業用途，就是犯法，請求法官從重量刑。法官定7月16日宣判。

網紅陳沂（圖）與律師李怡貞對簿公堂。（記者張文川攝）網紅陳沂（圖）與律師李怡貞對簿公堂。（記者張文川攝）

2023年5月28日，律師李怡貞在臉書PO出一張結合AI虛擬替身的圖卡，內文指出「然候就算四兩八（來自陳沂的綽號「三斤」）這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

陳沂當日將其截圖放在自己臉書，狠酸李的圖卡將「然後」打錯成「然候」，有視力保健的必要，順勢推銷自己合作銷售的葉黃素保健品。李怡貞認為該圖卡是她的個人創作，陳沂未經她同意或授權就用於商業使用，違反著作權法，北檢今年3月7日起訴。

今日蒞庭檢察官論告指出，李怡貞刊登的圖片是先透過文字敘述創建虛擬替身，整體設計都是李怡貞的特徵，展現一定的創意及個性，是語文結合美術的個人著作，符合原創性；陳沂為了商業目的而引用李怡貞的創作圖，逾越合理使用範圍，觸犯著作權法。

網紅律師李怡貞（圖）與同為法律系出身的網紅陳沂對簿公堂。（記者張文川攝）網紅律師李怡貞（圖）與同為法律系出身的網紅陳沂對簿公堂。（記者張文川攝）

陳沂否認犯罪，主張臉書Meta的虛擬替身服務，是以AI人工智慧一鍵生成的圖片，不具人類精神力的創作，沒有原創性，不能以生成圖反映個人形象，不受著作權保護，且她引用目的是為了糾正李女寫錯字，屬合理評論的言論自由。

陳沂說，縱使Meta生成圖有著作權，依Meta服務條款的規定，也應歸Meta所有，李怡貞並未享有圖像著作權，卻想將Meta著作權佔為己有；現今AI圖像雷同者比比皆是，若她引用Meta生成圖被判有罪，將天下大亂，且「然候」等字串屬不具原創性的廢文，不受著作權保障，請法官判無罪還她清白。

告訴人李怡貞表示，她是故意寫成「然候」，且在「候」字後面加了一隻小鳥圖像，是有意義的隱喻編排，以此創作方式告訴大眾，有眼睛的人都看得出來，陳沂與宋慧喬的差距是天差地別，陳沂未經她同意就任意截圖使用於商業用途，不告而取謂之偷，陳沂是法律系出身，卻明知故犯，犯後毫無悔意，請求法官從重量刑。法官諭知全案辯結，定7月16日宣判。

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