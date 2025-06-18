（獨家）搶先蔡依林！「民歌大團圓」11月登大巨蛋 主導者曾是台灣唱片龍頭高層 王傑、張雨生推手

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年的6月6日是民歌發展50年紀念，現傳出民歌演唱會11月將登上台北大巨蛋舉行，由於先前曾傳出天后蔡依林可望在12月或年底登上大巨蛋開唱，突如其來的消息，民歌手們反而搶先一步唱上大巨蛋。

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音樂圈盛傳大巨蛋民歌演唱會預定在11月22日登場，詢問王夢麟是否知悉此事？他表示：「有消息傳出。」若收到邀約，是否有意願登上這指標性場館獻唱？他幽默說：「不讓我唱我翻臉，我是國寶欸！」

殷正洋證實民歌演唱會將登上大巨蛋。（資料照，寬宏提供）

另外求證於中華音樂人交流協會新上任理事長殷正洋，他回覆《自由時報》：「協會理監事會決議11月22號民歌大團圓在大巨蛋的演出是吳楚楚負責，所有演出的事務，人員的安排都是由他來決定，目前一切順利。」據悉，上週新北市民歌演唱會上吳楚楚已公開告知觀眾這個好消息。

外傳原任中華音樂人交流協會理事長丁曉雯針對民歌唱上大巨蛋，和吳楚楚意見不合，進而請辭，對此丁曉雯回覆本報是誤會，她是因身體因素請辭，殷正洋也回應：「因為丁曉雯以身體不適之名在理監事會中辭任，協會選任我代理事長至她的期滿，約還有一年多。」

而主導大巨蛋民歌演唱會者吳楚楚，曾是台灣唱片界龍頭飛碟唱片董事長，也是王傑、張雨生、蘇芮等眾多歌手推手，飛碟唱片是華納音樂前身，小虎隊、黃鶯鶯、葉蒨文等眾多台港歌手都待過飛碟旗下。

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