50歲狂練「後空翻」！蔡健雅挑戰5度封后 不敢約Jolin慶功原因曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕蔡健雅是金曲獎最佳華語女歌手獲獎紀錄保持人，月底挑戰第5度封后，成為大家關注的焦點，此外她在社群分享「後空翻」更讓人驚嘆，今年滿50歲的她，不介意大家提到年紀，「我現在一直提，就是把它當作美好的開始，我一直都覺得我還是那個叛逆的小朋友、格格不入的洋妞。」

蔡健雅挑戰第5座金曲歌后獎座。（亞神提供）

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蔡健雅今年以《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》再度闖進歌后之爭，有望拿到第5次歌后，她坦言：「連我自己都很好奇會是怎樣的感覺。」但她在意的不是數字，而是驕傲這次能以影集「原聲帶」的音樂形式入圍，「我希望打破一個慣例 ，啟發更多女性音樂人，往這個方向努力。」

蔡健雅近年來投入體操。（亞神提供）

她透露，當時她向宇宙「下單」很想做配樂，一年內徐譽庭導演就找上她，兩人一拍即合，「我們就是平行宇宙的量子糾纏，默契是感人的，我們簡直是Soulmate，在創作這個領域。」

蔡健雅喜歡嘗試新事物。（亞神提供）

若這次得獎又破記錄，會約閨密「Jolin」蔡依林去大肆慶功嗎？她說：「沒有那麼囂張。」等之後聚會再說，入圍時Jolin有祝福她，她自曝：「那天我處於一個很尷尬的狀態，我正在做台北電影節的評審，只能把自己的ego（自我）放下來 。」

她這兩年開始練習體操，被誇是「全能天后」，她開心說：「我是『越老越萬能』，想要提倡大家不要害怕老，反而更去找一些讓自己驚奇的事情嘗試。」對於這個年紀還能做體操，「我以我的身體為榮。」

蔡健雅不想要被年紀限制。（亞神提供）

至於練體操是不是受到Jolin的影響？她大笑否認：「我是很有自我想法的人。」疫情前她健康出現狀況 ，「憂鬱的時候，會胸悶，沒法期待呼吸。」起床後無法好好呼吸到空氣，讓她非常沮喪，後來她開始轉換思維，「如果要跟這樣的自己相處，那我要喜歡自己，學會和這樣的身體共存。」

至於病因，她說：「那是非常黑暗，不能分享的自己。」為了改善狀況幾乎什麼都嘗試了，唯一不做的是吃藥。疫情期間她關在家瘋狂做麵包、蛋糕，「有一天我的身體就說『夠了，我不要癱在這裡，你可不可給我伸展一下』。」她才又走出去做瑜珈、健身，最後更接觸了體操，一練上癮還想去報名世壯運。

蔡健雅分享後空翻的成果。（翻攝自IG）

大家擔心後空翻這些動作容易受傷？她說：「我就是在跟我的身體宣戰 ：『你控制我那麼久，現在換我控制你』。」分享做體操就要有不怕死、豁出去的精神，這兩年也只受傷過一次，側翻時拉傷大腿內側的肌肉，隔天演出還要同事扶著她上台。

被問體操會在她的演唱會出現嗎？她斬釘截鐵說「不會」，「體操是很極端的自己，在台上的我是很優雅知性的氛圍。」甚至打趣：「我沒有要破壞大家聽音樂的視覺，我很有責任感的。」笑翻大家。

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