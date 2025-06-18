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館長訪中直播破40萬觀看 錫蘭質疑「靠機器人」1數據不尋常

「館長」陳之漢訪中直播觀看數最高突破40萬。（資料照）「館長」陳之漢訪中直播觀看數最高突破40萬。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，這趟旅程受到外界矚目，不僅收穫許多網友抖內，直播觀看人數一度飆破40萬。對此，網紅錫蘭點出詭譎之處，直言「館長直播人數是機器人的概率很大！」

錫蘭日前在直播提及館長的「和平之旅」，質疑對方的觀看數是機器人灌出來的，「你要告訴我，館長去上海，直播人數比Speed（美國網紅）都要多，你開啥玩笑？你覺得我會相信？」並指出，館長直播觀看數有時候非常穩定，有時候斷崖式下降又突然暴升幾十萬，相當不尋常。

錫蘭點出館長直播觀看數據不尋常之處。（翻攝自IG）錫蘭點出館長直播觀看數據不尋常之處。（翻攝自IG）

此言一出，讓部分網友認為錫蘭只是為了「酸」，還有人嗆聲「主播（錫蘭）去上海觀看估計沒館長多」，錫蘭則信心表示，自己去上海直播50萬同時觀看應該沒問題，要小粉紅們好好思考，他重回上海直播能帶給中國多少價值。

相關新聞：不滿被館長飆罵「問候母親」 吳宗憲氣炸開轟：見一次打一次

錫蘭指出，每次點進直播都看到館長都在批評民進黨，讓他誤以為影片在「復讀」，不過他也說，可能是自己點進去的時機點不對。

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