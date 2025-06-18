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娛樂 最新消息

逸祥婚後謊報收入！老婆曝交往期間「資助生活費3年」

〔記者林欣穎／台北報導〕由Sandy吳姍儒代班與派翠克搭檔主持東森綜合《小姐不熙娣》，節目邀請到楊昇達&若綺、玉兔&Howard、逸祥&紫布爾一起聊聊「多的是你不知道的秘密！才不信你能坐得住聽完這整集！」其中逸祥與老婆紫布爾認識7年，交往5年後結婚，紫布爾透露，其實逸祥完全沒有追求她。

逸祥婚後謊報收入。（東森綜合提供）逸祥婚後謊報收入。（東森綜合提供）

紫布爾說他們起初只是時不時傳訊息問說「在幹嘛？」直到一次兩人在書店巧遇，紫布爾回頭時竟對上逸祥視線，那瞬間讓紫布爾覺得不太對勁，於是就在當天晚上打電話給對方直球對決：「你是不是喜歡我？」，沒想到逸祥坦蕩表示：「對，那我們要在一起嗎？」紫布爾則說「讓我想想」，但過沒多久紫布爾就在凌晨回電：「好，那我們試試」如此青澀且可愛的互動成兩人戀情的開端，讓眾人直呼：「你們是效率組的欸！」、「太純情了吧！根本國中生」。

去年７月一同購入新房，準備享受甜蜜婚姻生活的逸祥和紫布爾，也會有不能讓對方知道的祕密嗎？逸祥透露，其實婚後兩人協議好，雙方財產需「透明化」以便支付家中開銷，但逸祥卻謊報當月實際收入，留一部分作為私房錢。

對此，紫布爾則表示，之所以會要求逸祥「透明化」財產，是因為她知道對方需繳貸款：「我也知道他前面過的很辛苦，我們交往５年，其中有３年都是我在支付他的生活費；他之前想全心服事，我也贊助他，基本上我不太會在意這些東西，所以我不懂你為什麼不講實話」。面對老婆的不解，逸祥則解釋：「因為我就是很怕，我很怕看到我的戶頭是『０』」。

而楊昇達與若綺結婚4年、認識15年，兩人相識於節目《全民最大黨》，若綺透露，有天前輩郭子乾突然撮合兩人，還要彼此交換聯絡方式，卻遲遲沒下文；直到1年後的某天，楊昇達突然約她去看場音樂會，才漸漸開啟兩人的緣分。楊昇達透露，其實一直不敢讓老婆知道的事情是，有次玩「獨輪車」時，沒注意到電量不足，玩到一半斷電摔倒，左腳背被壓在車下摩擦，導致腳背的肉「被削掉一塊」。

但他不以為意，想說貼個人工皮就沒事了，直到身體其他器官開始出現不適，趕緊就醫才被告知，傷口已經蜂窩性組織炎，若是再晚兩天來，傷口就需要清創「往下挖掉一塊或是腳要切掉一塊」情況相當嚴重，聽完這件事的若綺也表示：「其實我老公真的很Man，因為他連手都是擦傷！」但還是希望這樣老公可以跟她說一聲。

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