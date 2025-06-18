愛犬住寵物旅館「腿被摔到骨折變形」 韓藝瑟崩潰求助：該怎麼辦

南韓女星韓藝瑟時常在社群曬出愛犬的照片。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲南韓女星韓藝瑟去年與小10歲男友結婚，近期兩人外出旅行慶祝結婚紀念日，將一同撫養的小狗送至寵物旅館，沒想到卻在接回愛犬時，寵物旅館的工作人員不慎手滑將小狗重摔在地，前腿當場骨折變形。

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韓藝瑟在接回愛犬時，寵物旅館的工作人員不慎將狗重摔在地，使其前腿當場骨折變形。（翻攝自IG）

韓藝瑟昨（17）日在社群發文，「結束結婚紀念日旅行後，我去旅館接小狗，結果工作人員抱著孩子摔倒了，當下立刻向我道了歉，但孩子的腿已經斷了。我至今情緒仍難以平復，我該怎麼辦？」從她附上的影片中可見，愛犬明顯左前腿骨折，甚至已經彎曲變形，小狗的眼神看起來相當害怕，令韓藝瑟心都碎了。

這起事件引發韓網的憤怒，許多人紛紛建議韓藝瑟將監視器畫面蒐證起來，且立刻帶狗狗前往醫院驗傷，後續可向寵物旅館提告，索取醫藥費及精神賠償金。

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