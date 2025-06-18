晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛犬住寵物旅館「腿被摔到骨折變形」 韓藝瑟崩潰求助：該怎麼辦

南韓女星韓藝瑟時常在社群曬出愛犬的照片。（翻攝自IG）南韓女星韓藝瑟時常在社群曬出愛犬的照片。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲南韓女星韓藝瑟去年與小10歲男友結婚，近期兩人外出旅行慶祝結婚紀念日，將一同撫養的小狗送至寵物旅館，沒想到卻在接回愛犬時，寵物旅館的工作人員不慎手滑將小狗重摔在地，前腿當場骨折變形。

相關新聞：大驚喜！女神韓藝瑟宣布結婚 絕世美女情定小10歲男友

韓藝瑟在接回愛犬時，寵物旅館的工作人員不慎將狗重摔在地，使其前腿當場骨折變形。（翻攝自IG）韓藝瑟在接回愛犬時，寵物旅館的工作人員不慎將狗重摔在地，使其前腿當場骨折變形。（翻攝自IG）

韓藝瑟昨（17）日在社群發文，「結束結婚紀念日旅行後，我去旅館接小狗，結果工作人員抱著孩子摔倒了，當下立刻向我道了歉，但孩子的腿已經斷了。我至今情緒仍難以平復，我該怎麼辦？」從她附上的影片中可見，愛犬明顯左前腿骨折，甚至已經彎曲變形，小狗的眼神看起來相當害怕，令韓藝瑟心都碎了。

這起事件引發韓網的憤怒，許多人紛紛建議韓藝瑟將監視器畫面蒐證起來，且立刻帶狗狗前往醫院驗傷，後續可向寵物旅館提告，索取醫藥費及精神賠償金。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中