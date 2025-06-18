陳天仁情史曝光！2年短命婚告終 意外「扯進周曉涵」

陳天仁（左）曾與周孝安有2年婚姻關係。（翻攝自臉書）





王靖惟／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕31歲的「象迷娘」陳天仁上月在節目中自曝曾遭健身教練性騷擾，今傳出教練事後傳訊多次騷擾，引發討論。事實上，陳天仁個性敢愛敢恨，過去就曾因公開感情經歷而引發討論。她婚前曾跟JJ、納豆、《大學生了沒》Ekko傳出緋聞，還被拍到與已婚的名媛御用攝影師黃天仁出遊，前夫是曾出演多部偶像劇的周孝安，兩人婚姻僅維持兩年，期間一度傳出周曉涵介入，事後得知只是謠傳。

周曉涵曾被誤會成介入婚姻的第三者。（資料照，記者潘少棠攝）

陳天仁於2021年與周孝安結婚，並育有一女，婚姻僅維持兩年便告終。當時正值周孝安與周曉涵合作電視劇，因此傳出緋聞，陳天仁後來替周曉涵澄清：「她是無辜被牽扯進來的，我也覺得很不好意思。」

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離婚消息之所以曝光，是因媒體拍到周孝安酒後與一名外籍女友人互動親密，他才坦承已與陳天仁分開。陳天仁當時表示：「我們已友好協議分開，彼此祝福，現在只想專注工作，大家都是獨立的個體。」

之後陳天仁與歌手皇毅展開戀情，但皇毅在 Dcard 上以匿名身份爆料她劈腿，陳天仁起初保持沉默，後來在綜藝節目《11點熱吵店》中吐露心聲，表示這段感情十分坎坷。她透露皇毅的父母得知她離過婚、還有小孩後，便懷疑她圖謀家產，雙方因而發生多次爭執。風波擴大後，她的閨密邱偲琹也轉而力挺男方，並在社群暗諷陳天仁的處事「令人無解」。

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