鄭中基認了！與主播妻辦理離婚手續 親揭「8000塊」贍養費真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王鄭中基與主播出身的第二任妻子余思敏爆出婚變，他今天終於發聲，證實正在辦理離婚手續。

鄭中基（左）與余思敏。（星島日報提供）

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昨天鄭中基與父親鄭東漢現身香港法院，當時就透露會發聲明澄清媒體報導的不實傳言，包括贍養費的內容。

鄭中基今天透過聲明澄清，對於媒體報導，他提出離婚後提供每個孩子每月8千港幣（約新台幣3萬4千元）贍養費的內容，與事實嚴重不符，已經影響到他與家人。

鄭中基聲明如下：

親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報導出現（包括所謂「港幣8000元贍養費」等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。

願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。

此聲明内容已獲余思敏小姐同意及接受。

再次感謝大家的關心與理解。

鄭中基

2025年6月18日

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