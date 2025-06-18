晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才被小S勸勿深夜上網！ S媽沉默27天突發聲求網友1事

才被小S勸勿深夜上網！ S媽沉默27天突發聲求網友1事S媽（右）時隔27天再度發文。（資料照，金星提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，突如其來的噩耗讓「S媽」黃春梅悲痛欲絕，經常在臉書發文抒發心情，上個月她曾透露，「小S」徐熙娣不希望她在深夜傷心時與網友互動，自此沒有更新動態，直至（18）日才又撰文懇求網友1件事。

S媽曾透露小S不希望她在深夜與網友互動。（翻攝自臉書）S媽曾透露小S不希望她在深夜與網友互動。（翻攝自臉書）

S媽今天凌晨在臉書發文提起往事，她2022年與大S共同捐贈一輛救護車給花蓮門若醫院，這台車上印有「大大的S」，同時，她們幫助許多偏鄉需要救護的鄉民。她坦言，「愛心不分金錢多少、而是愛心多少、過去捐款不計其數、另有：獨居老人、重慘兒童、受虐婦女等等」。

相關新聞：小S迎47歲生日「首次沒大S陪」 許老三發聲惹鼻酸

對於過去參與的公益活動，S媽直言並非想炫耀，只是希望網友可以多說好話，「說好話是不花錢的善言善語」，面對惡言攻擊的酸民，她則反嗆，「祝福酸網友們舌頭不會被割掉！」

S媽提起2022年與大S共同做公益。（翻攝自臉書）S媽提起2022年與大S共同做公益。（翻攝自臉書）

事實上，S媽距離上次發文已相隔27天，貼文一出便引起熱議，吸引不少粉絲湧入留言替她加油打氣，「不要去執著酸網友的任何回覆了，太在意反而影響本身能量」、「徐媽與S姊妹多年以來一直默默行善，為善不欲人知的善舉很令人敬佩」、「S媽社會公益做了非常多！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中