才被小S勸勿深夜上網！ S媽沉默27天突發聲求網友1事

S媽（右）時隔27天再度發文。（資料照，金星提供）



王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，突如其來的噩耗讓「S媽」黃春梅悲痛欲絕，經常在臉書發文抒發心情，上個月她曾透露，「小S」徐熙娣不希望她在深夜傷心時與網友互動，自此沒有更新動態，直至今（18）日才又撰文懇求網友1件事。

S媽曾透露小S不希望她在深夜與網友互動。（翻攝自臉書）

S媽今天凌晨在臉書發文提起往事，她2022年與大S共同捐贈一輛救護車給花蓮門若醫院，這台車上印有「大大的S」，同時，她們幫助許多偏鄉需要救護的鄉民。她坦言，「愛心不分金錢多少、而是愛心多少、過去捐款不計其數、另有：獨居老人、重慘兒童、受虐婦女等等」。

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對於過去參與的公益活動，S媽直言並非想炫耀，只是希望網友可以多說好話，「說好話是不花錢的善言善語」，面對惡言攻擊的酸民，她則反嗆，「祝福酸網友們舌頭不會被割掉！」

S媽提起2022年與大S共同做公益。（翻攝自臉書）

事實上，S媽距離上次發文已相隔27天，貼文一出便引起熱議，吸引不少粉絲湧入留言替她加油打氣，「不要去執著酸網友的任何回覆了，太在意反而影響本身能量」、「徐媽與S姊妹多年以來一直默默行善，為善不欲人知的善舉很令人敬佩」、「S媽社會公益做了非常多！」

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