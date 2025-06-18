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別惹通靈少女！男同學被她抓起又放地上

川普（右）4月才在白宮接待來訪的納坦雅胡（左）。（路透檔案照）川普（右）4月才在白宮接待來訪的納坦雅胡（左）。（路透檔案照）

〔記者林南谷／台北報導〕電視劇《通靈少女》主角「謝雅真」原型人物、45歲劉柏君就讀中學時開始宮廟擔任仙姑，對自己特殊體質早就見怪不怪，而她還有另一項驚人才藝。

以色列與伊朗衝突仍持續中，以色列官員指稱，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日與美國總統川普通話。白宮官員也證實2人有聯繫，但沒對外公布通話細節。

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今（18）日中午，劉柏君在臉書曬出川普昔日同框納坦雅胡，她說：「戰爭從來不是弱者可以反對的，我讀國一時老是有個男同學欺負我，言語、態度、丟我粉筆、板擦、躲也沒用，或是走過我身旁或推或打我一下就走。」劉柏君回憶當時試著跟對方好好講，但溝通無效。

劉柏君就是《通靈少女》主角「謝雅真」原型人物。（翻攝自劉柏君臉書）劉柏君就是《通靈少女》主角「謝雅真」原型人物。（翻攝自劉柏君臉書）

某日，2人在走廊擦身而過時，男同學又推了劉柏君一下，「我便把他抓起來再放倒在地上，一直到畢業都再也沒人找我麻煩，我就學到了讓別人不敢出手是最有效率的方式。」

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