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娛樂 電視

陳天仁爆健身教練性騷「抓胸強吻摳下體」 竟反遭訊息轟炸

〔記者蕭方綺／台北報導〕31歲「象迷娘」陳天仁上月在節目中表示，曾遭健身教練性騷，對方數度伸狼爪，不但被抓胸、強吻，對方還曾用手硬摳下體，她因此充滿PTSD（創傷後壓力症候群）陰影。沒想到她上節目講出此事後，對方傳訊息轟炸，還認了有性騷行為。對此，陳天仁今透過經紀人證實此事：「對方有針對造成我心理不舒服道歉，近期也沒有再傳訊息過。」

陳天仁自爆被教練伸狼爪。（翻攝自IG）陳天仁自爆被教練伸狼爪。（翻攝自IG）

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該教練之前曾在藝人齊聚的「300壯士」任職，之後另開設健身房，在他的IG除了有各種辣妹，也可見女友蹤跡和業配，因此陳天仁才卸下心房接近。

該名教練在IG限動發出聲明，否認性騷指控。（翻攝自IG）該名教練在IG限動發出聲明，否認性騷指控。（翻攝自IG）

陳天仁被騷擾時已跟周孝安離婚，但仍遭性騷，幸好她當場直喊「我要報警了」，對方才收手。不料1年後再碰面，該教練竟藉分手痛哭取得同情，再度出手要求「抱一個」，陳天仁怒斥對方離開，也自嘲有「聖母情結」才會心軟。

只是對於陳天仁的指控，該名教練在IG限動發出聲明，除了否認指控，認為言論與事實不符，為毫無根據之不實指控，強調從未性騷擾，也對個人肖像曝光感到不滿。

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