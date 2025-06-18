不滿被館長飆罵「問候母親」 吳宗憲氣炸開轟：見一次打一次

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳宗憲13日出席節目記者會，被問及館長訪中頻頻稱讚當地設施，他冷笑直呼，像劉姥姥逛大觀園，沒想到卻被網友虧是羨慕館長成功前進對岸，對此，他在直播時破口大罵，更提起兩人過往的恩怨，撂下狠話：「沒有見一次打一次我不姓吳！」

吳宗憲（右）遭酸「羨慕館長」火大開嗆。（資料照）

館長的「和平之旅」受到外界矚目，他抵達上海後連連稱讚，光是廁所就提好幾遍，不只廁所要稱讚，還有掃碼販賣機，樹木、高樓等。吳宗憲13日在記者會上公開大酸，館長少見多怪，像劉姥姥逛大觀園。

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豈料，有網友虧吳宗憲是羨慕館長成功進軍中國，這讓他在直播時爆氣開轟，「我羨慕他什麼？羨慕他動不動就問候人家父母親？」並提起兩人過往恩怨，「他（館長）說要FXXX我媽媽，我媽媽93歲了，幹什麼」撂話見館長一次打一次。

吳宗憲不理解館長以前為何拚命攻擊他，「我跟他有仇嗎？我跟他沒有仇，你拚命講我幹嘛，所以他罵我的部分法院已經判賠88萬520元」，並透露館長已經給完民事賠償，自己也把88萬全數做公益，但是館長上週又上訴，他認為，對方是沒有面子在各大媒體刊登道歉啟事。

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事實上，吳宗憲與館長的恩怨，源自於吳宗憲2019年8月開直播發表「某些網紅是屁孩」言論，引發館長不滿，同年8月7日、8日接連開直播嗆吳宗憲：「你沒有資格稱本土天王」、「你呷洨（吃精液）也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」和三字經。

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