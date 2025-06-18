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娛樂 電視

瑞莎率體操隊港口跳水 鬆口隱憂「擔心1年」洩心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順和李銘忠錄製公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》最新一集，兩人化身「順忠旅行社」導遊，帶著由瑞莎領軍的「瑞星體操隊」至小琉球移地訓練。李銘順挑戰一生中最討厭的「拉筋」，也引領體操隊小朋友嘗試跳港及潛水，瑞莎為了陪伴怕水的小隊員，顧不得身穿白洋裝，手拉手一起跳，但至今回想仍在擔心：「我穿的白色短洋裝有曝光嗎？」

《歐吉桑騎士》李銘順（後排左起）、瑞莎、李銘忠，頒發證書給小琉球的小朋友們。（公視提供）《歐吉桑騎士》李銘順（後排左起）、瑞莎、李銘忠，頒發證書給小琉球的小朋友們。（公視提供）

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》最新一集帶領瑞星體操隊前進小琉球，到多所學校表演韻律體操，推廣體操之美。當地四間國小推派學生組成「環球大使」團，變身地陪，與體操隊一同進行跳港、潛水等行程，期間更細心介紹小琉球的景點、文化及保育觀念，促使兩地小朋友們密切交流。

順忠兄弟陪伴體操隊員訓練，親身體驗各式拉筋動作，不斷發出難熬的哀嚎，李銘順直說：「這一生中最討厭就是拉筋了。」但整趟行程仍使他們感動不已，他說：「我最開心看到一群從台北來的小孩，跟小琉球的小孩，兩批不一樣背景的小朋友互相認識，從不知怎麼交朋友，到最後捨不得分開，這是很棒的過程。」

瑞莎回想此行：「最難忘是第一次和孩子們體驗跳水，原本只安排小朋友和主持人跳，所以我穿了白色短洋裝，本來想走可愛少女風，沒想到最後為了陪伴一位想嘗試但又很害怕的小孩一起跳，為了讓小孩放心勇敢，就陪著一起牽手跳水。從錄節目到現在一年，我一直在想那時跳水的畫面，我穿的白色短洋裝有曝光嗎？希望可以趕快看到節目內容，心中的巨石可以放下。」

瑞莎（中）感謝李銘順（左）及李銘忠幫忙照顧小朋友。（公視提供）瑞莎（中）感謝李銘順（左）及李銘忠幫忙照顧小朋友。（公視提供）

兄弟倆鼓勵小朋友起跳一瞬間高喊自己的願望，有人說「我要去奧運」、「我要當未來的首富」。李銘順搞笑以芭蕾姿態跳水，大喊「我要加入瑞星」！李銘忠則是大聲許願：「趕快生個寶寶！」最後，瑞莎牽著怕水的小女孩，克服恐懼跳入水中，全場熱情鼓勵。

瑞莎透露，瑞星體操隊目前正準備今年7月初的第5屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，希望除了與國際選手交流，讓外國選手和他們的家人可以喜歡上台灣，更期許能在台灣推廣讓更多人認識並支持韻律體操。

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