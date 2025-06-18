怒轟鍾小平不可信任 486先生說重話

台北市議員鍾小平17日召開記者會，痛批檢方撕裂國民黨感情。（記者孫唯容攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶「幽靈連署」案，16日依刑法偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷免「召集人」賴苡任等5人，檢方指黃呂不願被國民黨台北市議員鍾小平「搶頭香」，才指示動員志工趕緊抄名冊偽造連署。

鍾小平昨質疑：「你是國家機器，我們國民黨家事，關你什麼事啊？」痛批這兩位檢察官根本是民進黨的發言人，「怎麼可以這樣挑撥我跟黃呂的感情？非常可惡。」坦言與黃呂錦茹7年前競爭市黨部主委，確實有恩怨，不過後來黃呂勝選，「大家都應該要放下」，假設他真的有將當年恩怨放在心上，就會連署到底，當然會打擊到黃呂，但是他沒有，在合理合法合情的情況下，都已儘量完成身為黨員的責任。

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今（18）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書發文點名鍾小平，稱是第二次的提醒，「這個人不可信任，他絕對不可能也不會是台派自己人；不要講甚麼一級爆破士，這個渣沒有這麼高級。」

486先生表示，就是一個背骨的人，「他的一切是他的私利，並不是為了台灣為了國家。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自陳延昶臉書）

昨天面對媒體問及，若當初有送連署書，是否情勢將不同？鍾小平直言「後悔」，陰錯陽差「沒有救到黃呂」，假設他堅持「送到底」的話，或許黃呂就沒有官司的問題，「如果那時候我們抗命『送到底』，說不定是好的結果，說不定藍綠立委罷免會是『31比1』，是不是黃呂沒有牢獄之災？小朋友也不會受傷害？」鍾小平並說：「歷史不能倒帶。」

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