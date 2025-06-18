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李珠珢應援淚崩「內幕瘋傳」！爆與穿起亞虎球衣有關

李珠珢在台韓兩地都擁有高人氣，昨卻淚灑球場。（翻攝自IG）李珠珢在台韓兩地都擁有高人氣，昨卻淚灑球場。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（17）日在新莊球場應援時突情緒潰堤，在第2局結束後當場爆哭，畫面引發球迷熱議，富邦事後回應透露李珠珢當天身體不適，不過也有網友猜測她哭與之前穿「起亞虎球衣」有關。

富邦悍將昨於主場迎戰統一獅，有球迷發現李珠珢狀態不對勁，起初便氣色低迷、動作不如以往活躍，第2局結束後更突然掩面落淚，隊友上前安慰仍情緒潰堤，富邦悍將Twitch頻道說是因為「睫毛倒插補妝」，富邦育樂隨後也正式做出回應，「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」

不過李珠珢落淚畫面仍引起網友熱論，猜測背後原因可能與她上週日在大巨蛋穿韓職起亞老虎球衣有關，李珠珢今年除了加盟富邦外，韓職則加入LG雙子隊，上週日富邦在台北大巨蛋舉行系列賽的最終戰，邀請到起亞虎的啦啦隊來台應援，眼看昔日隊友朴星垠就要離台，李珠珢顯得相當不捨，當時向球迷借了起亞虎球衣披上與對方合影，未料此舉引發韓國球迷不滿，認為她不應該穿敵隊衣服。

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