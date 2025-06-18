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娛樂 最新消息

黃國昌挨批拿假資料質詢 林智群譏酸3字

黃國昌近日在立法院司法法制委員會質詢時，疑似播放AI合成的「示範音檔」，而非真實錄音，卻未事先註明，引發議論。（資料照）黃國昌近日在立法院司法法制委員會質詢時，疑似播放AI合成的「示範音檔」，而非真實錄音，卻未事先註明，引發議論。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢」，質詢中播放一段「檢察官問案音檔」，鄭銘謙不滿質疑，後續黃國昌又稱播放只是示範帶而非檢察官偵訊音檔，引發外界議論。

今（18）日上午，律師林智群透過臉書發文表示：「黃國昌就是那種每次碰到就說你們吃飯怎麼都不揪我，你訂好餐廳約他，他不置可否，拖到最後一刻，又說他要加班拉屎沒辦法來的咖。」最後更直接標註：「屎尿人。」

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除了林智群，另一位律師陳又新也發文質疑當了將近18年律師，也不會用偽造的證據去誤導法官，並諷刺黃國昌：「動不動就咆哮，哪來的臉説別人『心智不正常』。」

針對黃國昌在立院質詢鄭銘謙「何為惡檢」，過程中卻疑似播「檢察官問案音檔」，鄭銘謙表達不滿，質疑不能公開播放偵訊光碟後，黃國昌又稱他播放的只是示範帶而非偵訊音檔，但音檔內容提及京華城、朱將軍等關鍵字，引發爭議。

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