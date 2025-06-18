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娛樂 最新消息

娛樂公司代表不倫旗下女偶像 「親密照」流出全認了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈再傳醜聞，JDB娛樂已婚代表近日被爆出，與旗下女團成員多次私下約會，兩人互動極為親密，涉及不倫戀。對此，公司高層證實2人確實有「不當關係」，當事人則表示「目前不方便說明」，回應相當模糊。

韓國演藝圈近日爆出不倫醜聞。（示意圖）韓國演藝圈近日爆出不倫醜聞。（示意圖）

由於該名娛樂公司代表曾經出演綜藝節目《全知干預視角》，且已是人夫身分，育有兩名子女，事件曝光後，立刻引起韓網關注。

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對此，JDB娛樂內部高層證實，該名已婚代表坦承，與旗下女團成員有不當接觸，公司在幾天就得知消息，目前正在討論如何處分。然而，當事人在被韓媒問及此事件時，僅低調回應，「目前不方便說明」，未承認也未否認。

JDB娛樂代表遭爆不倫旗下女團IHOTEU偶像成員。（翻攝自X）JDB娛樂代表遭爆不倫旗下女團IHOTEU偶像成員。（翻攝自X）

值得一提的是，有韓國網友13日就自社群上傳JDB娛樂代表李某和地下偶像IHOTEU成員在大街上擁抱、牽手的照片，因此他們被揣測是這則醜聞的主角。

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