丁柔安沒份？！ 胡瓜6億房產分配曝光

胡瓜受訪透露與丁柔安相處如常。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕縱橫演藝圈逾40年的綜藝大哥胡瓜，入行以來累積驚人身家，傳他已將財產分配給女兒小禎、兒子胡釋安，除了贈與房產，還買了高額保單，但據了解，他高達6億房產分配卻獨漏丁柔安。

據媒體報導顯示，胡瓜名下共計6戶房產，都在台北市信義、大直、士林等區，估算市值逾6億元，外界所知他已把信義區緊鄰台北101、四季酒店旁的鴻禧花園大廈贈與小禎、胡釋安各一戶，房仲透露，2戶市值目前都破億。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：熊霓《綜藝大集合》被消失 胡瓜驚爆撂話4千萬向丁柔安提離婚

而胡瓜與丁柔安目前也住台北市信義區的昇陽國寶，去年4月曾爆出胡瓜和丁柔安出現數度爭執，胡瓜甚至脫口說出拿3千萬、4千萬要離婚氣話，對此，胡瓜受訪回應沒有什麼好生氣的，且與丁柔安相處如常。

胡瓜強調夫妻倆很常被拍到吃飯散步逛街，他笑笑說：「而且那個數字（指離婚費）哪來啊，永遠不會有這件事發生，所以不用談錢。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法