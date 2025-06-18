晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁柔安沒份？！ 胡瓜6億房產分配曝光

胡瓜受訪透露與丁柔安相處如常。（資料照）胡瓜受訪透露與丁柔安相處如常。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕縱橫演藝圈逾40年的綜藝大哥胡瓜，入行以來累積驚人身家，傳他已將財產分配給女兒小禎、兒子胡釋安，除了贈與房產，還買了高額保單，但據了解，他高達6億房產分配卻獨漏丁柔安。

據媒體報導顯示，胡瓜名下共計6戶房產，都在台北市信義、大直、士林等區，估算市值逾6億元，外界所知他已把信義區緊鄰台北101、四季酒店旁的鴻禧花園大廈贈與小禎、胡釋安各一戶，房仲透露，2戶市值目前都破億。

相關新聞：熊霓《綜藝大集合》被消失 胡瓜驚爆撂話4千萬向丁柔安提離婚

而胡瓜與丁柔安目前也住台北市信義區的昇陽國寶，去年4月曾爆出胡瓜和丁柔安出現數度爭執，胡瓜甚至脫口說出拿3千萬、4千萬要離婚氣話，對此，胡瓜受訪回應沒有什麼好生氣的，且與丁柔安相處如常。

胡瓜強調夫妻倆很常被拍到吃飯散步逛街，他笑笑說：「而且那個數字（指離婚費）哪來啊，永遠不會有這件事發生，所以不用談錢。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中