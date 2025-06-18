被問「最後還是提到爸爸」 林慈惠巧妙沒講宥勝

宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，這幾年都由林慈惠（右）一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝捲入性騷擾風波重挫形象，日前傳出和妻子林慈惠已離婚，但雙方都沒回應。林慈惠17日難得在臉書發文提及宥勝近況，卻以家人的角度稱呼宥勝為「爸爸」，而不是「老公」，婚姻關係撲朔迷離，有粉絲留言「最後還是提到了爸爸」，對此，林慈惠也親上火線回應。

相關新聞：宥勝婚變疑雲再起 慈惠「1親暱稱呼」藏玄機

請繼續往下閱讀...

林慈惠發文提及因自己有工作，只有宥勝去看家人的鋼琴成果發表，爸爸視角看「前世情人」，充滿閃閃發亮的濾鏡，讓她傻眼虧：「前世情人的威力果然不容小覷。」此外，還說宥勝還臨時被cue帶家人去洗頭，全都聽話照辦。

有網友在她發文底下留言表示：「這粉專最後還是提到了爸爸。」對此，林慈惠也親自回覆。（紅框處）（翻攝自臉書）

最引人關注的是，林慈惠發文後，有網友在底下留言表示：「這粉專最後還是提到了爸爸。」對此，林慈惠親自回覆：「這個粉專永遠呈現我們最真實的人生，謝謝每個成員的陪伴。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法