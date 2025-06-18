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娛樂 最新消息

被問「最後還是提到爸爸」 林慈惠巧妙沒講宥勝

宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，這幾年都由林慈惠（右）一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）宥勝爆出性騷擾事件重創演藝事業，這幾年都由林慈惠（右）一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝捲入性騷擾風波重挫形象，日前傳出和妻子林慈惠已離婚，但雙方都沒回應。林慈惠17日難得在臉書發文提及宥勝近況，卻以家人的角度稱呼宥勝為「爸爸」，而不是「老公」，婚姻關係撲朔迷離，有粉絲留言「最後還是提到了爸爸」，對此，林慈惠也親上火線回應。

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林慈惠發文提及因自己有工作，只有宥勝去看家人的鋼琴成果發表，爸爸視角看「前世情人」，充滿閃閃發亮的濾鏡，讓她傻眼虧：「前世情人的威力果然不容小覷。」此外，還說宥勝還臨時被cue帶家人去洗頭，全都聽話照辦。

有網友在她發文底下留言表示：「這粉專最後還是提到了爸爸。」對此，林慈惠也親自回覆。（紅框處）（翻攝自臉書）有網友在她發文底下留言表示：「這粉專最後還是提到了爸爸。」對此，林慈惠也親自回覆。（紅框處）（翻攝自臉書）

最引人關注的是，林慈惠發文後，有網友在底下留言表示：「這粉專最後還是提到了爸爸。」對此，林慈惠親自回覆：「這個粉專永遠呈現我們最真實的人生，謝謝每個成員的陪伴。」

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