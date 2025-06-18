呂如中卸陪母看病重擔 暖心好方法曝光

呂如中（左）釋放照顧母親（中）壓力，日前特別找胞姊（右）一起陪看病。（翻攝自呂如中臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕作家呂如中上有哥哥、姐姐，只有他未婚與母親同住，今（18）日一早他在臉書發文透露母親身體不舒服，這幾年多是姊姊陪看，昨天胞姊問他要不要陪媽媽看醫生，呂如中居然說：「不要，但你沒空我就去。」

呂如中說，以前陪母親看病一直是他攬在身上的責任，「這5年我慢慢釋放、懂得拒絕，我媽要嘛自己去看，或只好找我姊陪，永遠不會找『很忙的』大哥陪」，他表示，不用陪媽媽看病的他，可以省下一整天時間，而且不用聽母親指揮看病插隊，或早2小時到一直問「到號了沒有」，讓他省去生氣機會。

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他日前又展開徒步環島。（翻攝自呂如中臉書）

此外，呂如中也透露母親的健康狀況，其實可以自己去看病，只是膽子小，他說：「孝不孝順太沉重，我很會照顧人，但跟母親親近只能得到負能量，5年前，我才終於開始逃亡。」

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呂如中日前請胞姊跟他一起去陪媽媽看病，「一方面我們姊弟可以聊天、時間過得快，一方面二位兒女都在，喜歡使喚人的媽媽會收斂一點」，果然媽媽看病的表現超好，心情愉快，「當別的老人多是看護推輪椅互相咒罵，我的媽媽左右各一位子女攙扶，特別有面子，漫長的3小時看診也變得容易。」

父母生病，呂如中堅信子女應該照顧，這也是他依舊守護的觀念，他說：「我有力量就多照顧一下老人，沒力量就只能量力而為。」

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