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信義區值得更好的人！ 財經網美胡采蘋怒嗆徐巧芯

台北市忠孝東路五段一處牆面看板，16日發生罷免國民黨籍立委徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」的廣告看板，被徐巧芯的「不同意罷免」直接覆蓋爭議。（台北市建管處提供）台北市忠孝東路五段一處牆面看板，16日發生罷免國民黨籍立委徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」的廣告看板，被徐巧芯的「不同意罷免」直接覆蓋爭議。（台北市建管處提供）

〔記者林南谷／台北報導〕大罷免三階戰線準備展開，中選會將於20日召開例行委員會審定首波罷免案。盤點本次面臨罷免的31位國民黨立委中，徐巧芯、羅廷瑋、傅崐萁、王鴻薇、羅智強、洪孟楷等6人，皆在2024選舉中以過半得票率勝出，卻在罷免二階連署成為高達成率的被罷對象。

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財經網美胡采蘋17日晚間在臉書發文引述鏡新聞民調台北市信義區有71.4%選民會去投下罷免票，其中45.9%贊成罷免，交叉分析後，一定會去投票的民眾中，有60.5%將投下罷免徐巧芯的同意票。

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透過臉書發文，胡采蘋請信義區鄉親們站出來，「把這個全國嘴臉最醜陋、行為最無良的立委趕出國會，信義區值得更好的人，信義區不要徐巧芯；還有，徐巧芯不用再找網軍去脆上弄我們了，你成功惹怒我了，大罷免投票前我絕對一天一篇寫到你下台，我再忙也要抽出時間來把你趕出國會。」

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