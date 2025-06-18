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《摩登家庭》莉莉長大了！18歲勇敢認愛：我是雙性戀

《摩登家庭》米契（中）與卡梅隆（右）領養越南女孩莉莉創造幸福家庭。（資料照；FOX+提供）《摩登家庭》米契（中）與卡梅隆（右）領養越南女孩莉莉創造幸福家庭。（資料照；FOX+提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕以美劇《摩登家庭》中「莉莉」（Lily）一角走紅的童星奧布蕾·安德森-艾蒙斯（Aubrey Anderson-Emmons），近日在驕傲月（6月）勇敢公開性向，坦承自己是雙性戀（bisexual），獲得粉絲熱烈支持。

《摩登家庭》「莉莉」由奧布蕾·安德森-艾蒙斯飾演。（翻攝自IG）《摩登家庭》「莉莉」由奧布蕾·安德森-艾蒙斯飾演。（翻攝自IG）

現年18歲的奧布蕾，在劇中飾演由同志伴侶收養的越南小女孩，當年一句「我不是越南人，我是同志！」成為《摩登家庭》的經典台詞。她近日在Instagram分享這段劇中名場面，並在貼文寫道：「大家一直開玩笑說我是Gay，但我真的是（雙性戀）」，同時祝福粉絲「驕傲月快樂」，語氣輕鬆卻真誠。

自2020年《摩登家庭》完結後，奧布蕾曾短暫離開演藝圈，坦言童星時期雖光鮮亮麗，卻讓她難以適應演藝工作。他也曾以自己的身分參與《比爾·奈拯救世界》（Bill Nye Saves The World）、《天堂島生存遊戲》（Paradise Run）等節目，目前則積極投入音樂創作，展現多元才華。

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