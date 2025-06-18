陳冠希與「飛機」犯沖？！不只一次爆衝突

陳冠希今年3月25日來台出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（資料照，記者胡舜翔攝）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳冠希今（18）日一早爆出疑在5月31日搭乘日籍航空自日本羽田飛往紐約班機，在頭等艙與座艙長爆發口角，而這並非陳冠希第一次在機場發生衝突。

陳冠希過去曾因有直播主在機場偷拍他，當場陳冠希一把火上前對直播主大翻白眼，目擊乘客說：「陳冠希當場罵了好幾句F開頭的髒話，引來大批旅客議論。」當時該事件傳得沸沸揚揚，他在機場爆粗口轟動各界。

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而陳冠希日前爆出事件，疑因座艙長先讓一名日籍VIP乘客優先下機，要另一名正在拿行李的華裔乘客讓出走道，引發該乘客不滿，表示他正在拿行李，為何要讓對方先走？座艙長解釋因日籍旅客是VIP有優先下機權利，對方怒火全開：「你說他是VIP，對吧？請你看我的登機證，我是鑽石卡，告訴我，我跟他到底哪裡不一樣？！」而主角疑為陳冠希。

不過這次火爆事件，不少人幫陳冠希講話，指他有理由生氣：「正在拿行李，座艙長還叫人讓開，就算是一般人也覺得很不尊重吧！」更有人說，頭等艙有8個座位，日籍VIP座位與他只差一排，「有必要堅持第一個下飛機嗎？」

他個性直爽，常引發爭議。（資料照）

陳冠希這次被點名，有人跳出來表示稱該名乘客就是「知名港星」，還有人認出曝光爭議錄音檔的聲音就是陳冠希；巧的是，陳冠希日前也曬出在飛機上窗外雲景，並寫下「FUCK IT／THIS RIDE（去你的，這趟行程）」，引發聯想。據調查，該班機是5月31日飛往紐約。

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