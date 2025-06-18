陳冠希飛機上被惹毛 傳搭頭等艙爆口角

陳冠希當爸後依舊話題不斷。（翻攝自陳冠希IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳冠希以脾氣差出名，就算當了爸依舊不改火爆作風，近日被爆搭乘日籍航空自日本羽田飛往紐約，竟在頭等艙爆發口角。

與陳冠希搭乘該航班的乘客爆料，他因下機順序發生口角，《CTWANT》報導，該名乘客不滿向空服員理論並怒飆一連串英文，質問：「請問我跟他到底哪裡不一樣？有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎？」而主角疑為陳冠希。

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他5月30日曾在IG發文曬出在高空俯看雲海照片，並寫下「FUCK IT／THIS RIDE（去你的，這趟行程）」（紅框處）。（翻攝自陳冠希IG）

事件起因座艙長先讓一名日籍VIP乘客優先下飛機，要另一名正在拿行李的華裔乘客讓出走道，引發該乘客不滿，表示他正在拿行李，為何要讓對方先走？座艙長解釋因日籍旅客是VIP有優先下機權利，引爆對方怒火：「你說他是VIP，對吧？請你看我的登機證，我是鑽石卡，告訴我，我跟他到底哪裡不一樣？！」

目擊乘客將這口角衝突錄音公開，錄音中聽到這名乘客不斷用英文重複3次，「請問有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎？告訴我啊！有什麼更高卡別？」並放話：「把客訴信拿來，我會讓你丟工作！」

發文曝光，底下有人留言稱該名乘客就是「知名港星」，更有人認出聲音疑為陳冠希；巧的是，陳冠希日前也曬出在飛機上窗外雲景，並寫下「FUCK IT／THIS RIDE（去你的，這趟行程）」，引發聯想。據調查，該班機是5月31日飛往紐約。

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