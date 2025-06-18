痛揭IG不追蹤朋友主因 吳青峰首發聲

歌王吳青峰難得在IG露心聲。（翻攝自IG））

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王吳青峰16日發文透露從不在IG追蹤友人，表達對部分粉絲行為不滿，他直言：「比私生酸民更嚇人。」

透過發文，吳青峰稱自己不在IG追蹤私人朋友，背後其有原因，他說：「我這個人，一向很不喜歡我的觀眾去騒擾我的老師、家人、朋友，所以我的IG上都不follow私人朋友，因為就是有人會一個一個去加、去打擾、去探問，或是硬要去找關聯、湊細節、編故事、造謠博關注。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：吳青峰放生「人間獵豹」 公開馨儀離婚下一步 曝巡演最終站

此外，青峰也表示這些一邊說愛他、一邊追星，卻又滿口酸言酸語的人，行為已經超越一般酸民的程度，「這些人對我來說，就跟那些私生偷窺狂、酸民黑粉都是一樣的，甚至更嚇人。」認為這些人表面支持、實則傷害，讓他多年來一直默默觀察，如今決定正面出聲，不再姑息「不如讒我來替這些人省個麻煩，以後這些人也就別看、別聽、別演、別陰陽了吧。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法