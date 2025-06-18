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娛樂 音樂

（獨家）民歌五十挑戰大巨蛋？金曲獎評審團主席6個字掀風暴

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕中華音樂人交流協會今年2月中，曾連續三天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，包括李宗盛、鄭怡等超過50組歌手參與，歌迷充滿感動，現傳出「民歌五十」眾多歌手想挑戰登上規模更大的大巨蛋，為歌唱生涯留個紀錄，卻因彼此意見不同，出現爭執。

丁曉雯是本屆金曲獎評審團主席，近日傳出辭去中華音樂人交流協會理事長職務。（資料照，記者潘少棠攝）丁曉雯是本屆金曲獎評審團主席，近日傳出辭去中華音樂人交流協會理事長職務。（資料照，記者潘少棠攝）

知名創作、製作人、選秀評審丁曉雯，擔任本屆金曲獎評審團主席，身負重任，不過近日她在社群寫下6個字「人未走，茶已涼」，心中似乎有些委屈，也疑似在感嘆世態炎涼，引起許多歌手和網友關心，紛紛給予安慰，也幫她打氣。

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原本丁曉雯擔任中華音樂人交流協會理事長，主辦「民歌五十」也有聲有色，得到不少肯定，但近期她已請辭理事長職務，傳言是因為對於「民歌五十」是否還要挑戰登上大巨蛋開唱，和其他民歌手、協會成員有不同看法，她持反對意見，理念不合，最後請辭。

對於外界傳言，丁曉雯請辭中華音樂人交流協會理事長，和民歌演唱會登上大巨蛋計畫有關，記者求證丁曉雯，她回應《自由時報》：「誤會了，我是因為身體健康的理由提前請辭。」

王夢麟（左）開玩笑說，不找他去大巨蛋唱，他會翻臉，右為趙樹海。（中華音樂人交流協會提供）王夢麟（左）開玩笑說，不找他去大巨蛋唱，他會翻臉，右為趙樹海。（中華音樂人交流協會提供）

至於丁曉雯在社群談到「人未走，茶已涼」，和請辭職務有關嗎？她則回應：「發文是另有他事。」雖然未說明真正原因，但她並表示：「我沒事的，謝謝關心。」

1975年6月6日民歌之父楊弦在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，從此為現代民歌揭開序幕，前幾天也剛好是民歌50年紀念。現有傳言，大巨蛋民歌演唱會預定在11月22日登場，詢問王夢麟是否知悉此事？他表示：「有消息傳出。」若收到邀約，是否有意願登上這指標性場館獻唱？他幽默說：「不讓我唱我翻臉，我是國寶欸！」

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