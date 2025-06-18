晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

野田妹來了！上野樹里領軍《交響情人夢》演唱會來台倒數

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本經典人氣作品《交響情人夢》將以音樂劇演唱會形式首度登台，東寶株式會社昨（17日）正式宣布，《交響情人夢》音樂劇演唱會全球首演確定落腳台灣，將於9月6日、7日在台北流行音樂中心盛大舉行，主演陣容包括「野田妹」上野樹里、三浦宏規與竹中直人，都將隨團來台演出，消息一出令粉絲驚喜不已。

《交響情人夢》音樂劇演唱會全球首演選在台北。（翻攝自IG）《交響情人夢》音樂劇演唱會全球首演選在台北。（翻攝自IG）

《交響情人夢》原作為漫畫家二之宮知子的代表作，自推出以來歷經動畫、日劇與電影改編，風靡亞洲無數樂迷與影迷。2023年10月，日本首度推出音樂劇版本，由上野樹里睽違多年再次詮釋鋼琴怪才「野田惠」，與飾演指揮家夢想生「千秋真一」的三浦宏規搭檔演出，忠實呈現原作精髓。

原本傳出有望直接來台公演卻未成行，如今改以演唱會型式首站來台，仍令人期待。這場音樂劇演唱會主打音樂劇原班卡司、經典旋律重現，不僅圓粉絲多年等待，也再度掀起《交響情人夢》熱潮，不少台灣觀眾激動表示，「學生時代的回憶要回來了」、「上野樹里來台我一定搶票」、「這部才是我的音樂啟蒙」，可見這齣音樂與夢想交織的故事，依舊魅力不減。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中