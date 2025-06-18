野田妹來了！上野樹里領軍《交響情人夢》演唱會來台倒數

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本經典人氣作品《交響情人夢》將以音樂劇演唱會形式首度登台，東寶株式會社昨（17日）正式宣布，《交響情人夢》音樂劇演唱會全球首演確定落腳台灣，將於9月6日、7日在台北流行音樂中心盛大舉行，主演陣容包括「野田妹」上野樹里、三浦宏規與竹中直人，都將隨團來台演出，消息一出令粉絲驚喜不已。

《交響情人夢》音樂劇演唱會全球首演選在台北。（翻攝自IG）

《交響情人夢》原作為漫畫家二之宮知子的代表作，自推出以來歷經動畫、日劇與電影改編，風靡亞洲無數樂迷與影迷。2023年10月，日本首度推出音樂劇版本，由上野樹里睽違多年再次詮釋鋼琴怪才「野田惠」，與飾演指揮家夢想生「千秋真一」的三浦宏規搭檔演出，忠實呈現原作精髓。

請繼續往下閱讀...

原本傳出有望直接來台公演卻未成行，如今改以演唱會型式首站來台，仍令人期待。這場音樂劇演唱會主打音樂劇原班卡司、經典旋律重現，不僅圓粉絲多年等待，也再度掀起《交響情人夢》熱潮，不少台灣觀眾激動表示，「學生時代的回憶要回來了」、「上野樹里來台我一定搶票」、「這部才是我的音樂啟蒙」，可見這齣音樂與夢想交織的故事，依舊魅力不減。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法