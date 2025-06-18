「會唱歌的劉青雲」敵不過陳奕迅 男星錯失機會竟成扶輪社長

蘇震洋曾被經紀人形容成「會唱歌的劉青雲」。（綵星娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手蘇震洋年近50才終於圓夢推出首張EP《不晚》，過去他和不少演出機會擦身而過，讓人訝異的是，他曾被形容成「會唱歌的劉青雲」，差點有機會演出王晶的公司籌拍的電影，但最後這個好機會卻是選上了當年還是新人的陳奕迅，如今陳奕迅是歌迷眼中的「E神」，蘇震洋則成了扶輪社社長。

台德混血女星蒲禾菲是MV女主角。（綵星娛樂提供）

蘇震洋感慨說：「人生際遇很難說，如果當時我中了E神那個角色，或許就沒有現在的我。」他還說：「我個人的人生觀是『盡人事，聽天命』，有些事情努力過就好，剩下就交給時間。」

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蒲禾菲飾演女主角。（綵星娛樂提供）

另外蘇震洋的新歌MV《比寂寞更寂寞》也上線，女主角是台德混血女星蒲禾菲，原本MV想剪入蘇震洋的對嘴部分，但在看完初剪後，他居然決定全部拿掉，導演問他為什麼？他笑說：「保留MV女主角的鏡頭就好，我就不要出來破壞氣氛了。」

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