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娛樂 歐美

夏日女王超強回歸！莎賓娜新曲衝告示牌冠軍 創個人生涯新紀錄

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕美國新生代小天后莎賓娜卡本特去年以《Espresso》、《Please Please Please》兩首夏日熱門單曲攻佔全球音樂榜單，更在今年首度入圍葛萊美獎就抱回 2 項大獎，人氣持續飆漲；近日她推出全新夏日單曲 《Manchild》盛大回歸，不僅 48 小時內登上全美與全球數位平台冠軍，更在英國金榜以及昨（17）日揭曉的美國告示牌熱門單曲榜空降冠軍，穩坐夏日女王寶座！

莎賓娜卡本特推出全新夏日單曲 《Manchild》盛大回歸。（環球音樂提供）莎賓娜卡本特推出全新夏日單曲 《Manchild》盛大回歸。（環球音樂提供）

莎賓娜表示，《Manchild》是在某個隨性的星期二，與長期合作夥伴Amy Allen還有天后御用製作人Jack Antonoff 剛製作完冠軍專輯《微甜》後寫下的，她說道：「結果那天變成我人生中最棒的一個『隨性星期二』，不僅僅是創作過程很有趣，這首歌更成為我混亂又有趣的年輕時光的回憶配樂。」

她形容歌曲帶有無盡的夏日公路旅行之感，「這就是為什麼我現在就想把這首歌送給你們，這樣你們就可以把頭伸出車窗，整個夏天都大聲唱著它啦！」

《Manchild》成為繼《Please Please Please》後，莎賓娜的生涯第二首告示牌第一名單曲，更是她的首支空降冠軍作品，她得知消息後在社群上激動表示：「我無法形容這對我來說意義有多重大！！！這首歌讓我好快樂，發自內心感謝你們的點聽。」

莎賓娜卡本特穩坐夏日女王寶座。（翻攝自IG）莎賓娜卡本特穩坐夏日女王寶座。（翻攝自IG）

過去一年莎賓娜即便忙著巡演，依舊創作能量滿滿，她在日前宣布將於 8 月 29 日推出全新專輯《Man’s Best Friend》，距離上一張專輯《微甜》僅短短間隔一年，她表示過去像桃莉芭頓也是每年都會發專輯，「我就在想，我們從什麼時候開始停止這樣做了？其實如果我想的話，可以把《微甜》的週期拉得更長，但我現在就是在想『等等，這世界上根本沒有什麼規則』，如果我有靈感去創作新東西，那我寧願馬上去做。為什麼我要為了等三年而等三年？」

莎賓娜首波單曲《Manchild》全台數位已經上線，最新專輯《Man’s Best Friend》預計 8 月 29 日發行。

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