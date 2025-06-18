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娛樂 音樂

「你媽沒有告訴你撞到人要說對不起」 邱鋒澤、黃偉晉也愛唱

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤與五堅情好夥伴黃偉晉，近期陸續完成兩場「infinity 永遠永遠 邱鋒澤 X 黃偉晉」亞洲巡迴音樂會，每場都有不同驚喜。

音樂會首站選在邱鋒澤的家鄉新加坡，其中一首《年青有為》讓黃偉晉坦言壓力山大，他覺得邱鋒澤和呂爵安的原唱的版本已相當出色，感覺已經有一個「正確的版本」，因此深怕自己會表現不好。

邱鋒澤（左）和黃偉晉聯手舉行音樂會，打造營火晚會氛圍。（原音娛樂提供）邱鋒澤（左）和黃偉晉聯手舉行音樂會，打造營火晚會氛圍。（原音娛樂提供）

第二場回到台北Legacy TERA演出，邱鋒澤和黃偉晉選唱告五人的夯曲《愛人錯過》，這首歌有不少藝人翻唱過，每唱到歌詞「你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起」，全場歌迷都會跟著一起嗨唱。

邱鋒澤和黃偉晉談到：「一直很欣賞告五人，也很喜歡他們的音樂，可以cover覺得很榮幸很好玩。」演唱會上邱鋒澤也選唱收錄在他第二張專輯的歌曲《Trouble Maker》送給歌迷，另外兩人也唱了五堅情的歌曲《LALALA》。

邱鋒澤（左）和黃偉晉（右）每場演出都有驚喜曲目。（原音娛樂提供）邱鋒澤（左）和黃偉晉（右）每場演出都有驚喜曲目。（原音娛樂提供）

演唱會上也有小插曲，原本黃偉晉想要營造營火晚會的氛圍，也預期歌迷會很安靜，但他上台時不免感到緊張，直呼：「沒想到會搞到自己。」

接下來邱鋒澤和黃偉晉將在7月26、27日兩天在香港的MacPherson Stadium開唱，8月10日則到馬來西亞吉隆坡的Zepp Kuala Lumpur巡演。

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