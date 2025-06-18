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「你還在等什麼？」經典再現！女神珍妮佛回歸《是誰搞的鬼》保證觀眾滿意

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕重啟新版驚悚片《是誰搞的鬼》釋出全新預告，時間線接續自1998年的《到底是誰搞的鬼》，過去與現在殘酷碰撞，再度展開震撼血腥的殺戮。由珍妮佛樂芙休伊和小佛萊迪普林茲飾演的茱莉和雷強勢回歸，協助5位年輕人對抗漁夫殺人魔。珍妮佛甚至在最新預告結尾重現1997年原版電影中的經典台詞：「你還在等什麼？」讓影迷超懷念。

珍妮佛樂芙休伊在新版《是誰搞的鬼》重現經典台詞「你還在等什麼？」（翻攝自YouTube）珍妮佛樂芙休伊在新版《是誰搞的鬼》重現經典台詞「你還在等什麼？」（翻攝自YouTube）

首集《是誰搞的鬼》（與新版同名）於1997年推出，把好萊塢砍殺類型片推向最高峰，獨特的懸疑敘事和令人毛骨悚然的氛圍，成為一代人心中的恐怖代表。隔年也推出正宗續集《到底是誰搞的鬼》，之後更發展了其他直接推出DVD的續作和電視影集，新版則由《復仇好閨蜜》珍妮佛凱汀羅賓森執導。

珍妮佛樂芙休伊在1997年《是誰搞的鬼》仰天大喊「你還在等什麼？」（翻攝自YouTube）珍妮佛樂芙休伊在1997年《是誰搞的鬼》仰天大喊「你還在等什麼？」（翻攝自YouTube）

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導演羅賓森延續系列當年成功的元素之一，集合新生代演員陣容，包括《鋒迴路轉：抽絲剝繭》瑪德琳克萊因、《天黑請斃命》雀絲蘇萬德斯、《小美人魚》喬納霍爾金、莎拉皮金 、泰瑞克懷瑟斯，一同飾演片中「去年夏天」意外犯錯的青少年，這群好友深埋可怕過去，讓他們遭受一名神秘跟蹤者威脅與獵殺。

影迷或許還記得，在系列前兩部電影的最後時刻，畫面似乎暗示蒙面殺手成功「逮到」珍妮佛樂芙休伊飾演的茱莉，留下不明的懸念。導演羅賓森近日透露，新作將以巧妙方式向那些神祕的結尾致敬，同時展開全新篇章。

喬納霍爾金（左起）、莎拉皮金、雀絲蘇萬德斯、瑪德琳克萊因、泰瑞克懷瑟斯在新版《是誰搞的鬼》接連收到神秘的恐嚇信件。（索尼影業提供）喬納霍爾金（左起）、莎拉皮金、雀絲蘇萬德斯、瑪德琳克萊因、泰瑞克懷瑟斯在新版《是誰搞的鬼》接連收到神秘的恐嚇信件。（索尼影業提供）

羅賓森表示：「我對這個系列的詮釋是，那些最後的場景有點像是脫離正史的存在，因為在第一集，茱莉是在淋浴間、透過玻璃門被攻擊；第二集則是她被拖進床底。但我們在新片中設定，他們倆都還活著，身心健在，而我只能說，我們延續了那段傳統。」

珍妮佛樂芙休伊日前接受《時人》專訪時透露，新片藏有大量懷舊彩蛋與致敬橋段，而且有滿滿的90年代風格，「所以請準備好，因為90年代回來了！而且劇情轉折很多，觀眾絕對猜不到會發生什麼。」導演羅賓森也表示是以超級粉絲的角度來創作，「我相信觀眾會非常滿意。你想在這部電影中看到的東西，全都會出現。」新版《是誰搞的鬼》將於7月18日台美同步上映。

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