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動畫《記憶花園》飄「肉感女孩風」 導演：嚮往慵懶美感

《記憶花園》邀請漫畫家水澤悅子擔任角色原案，刻畫少女恰到好處又真實的慵懶肉感。（采昌提供）《記憶花園》邀請漫畫家水澤悅子擔任角色原案，刻畫少女恰到好處又真實的慵懶肉感。（采昌提供）王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本導演山田尚子執導全新動畫電影《記憶花園》，以特有的細膩視角與詩意敘事，引領觀眾走入一段溫柔卻震撼人心的記憶探尋。

《記憶花園》讓觀眾在光影與節奏中，與自己展開一場心靈的對話，並以「銀蓮花」為媒介，描繪出「你」、「我」和「青梅竹馬」三位角色的情感微妙流動與起伏。

談及創作契機，山田導演分享本片源自製作公司Science SARU執行長崔恩映，以及發行商Avex Pictures製片人松村的提議：「想不想創作一部像音樂錄影帶般的動畫？」這個念頭激起導演的創意火花，大家隨即展開關於音樂風格與劇本走向的討論。

山田尚子透露：「那段時間，我開始萌生想『寫一首詩』的衝動。於是我寫下一首小詩，並進一步拓展這個想法，最後決定創作出這部融合音樂和動畫的作品。」

導演山田尚子透露《記憶花園》是從創作的小詩延伸成的感性作品。（采昌提供）導演山田尚子透露《記憶花園》是從創作的小詩延伸成的感性作品。（采昌提供）

《記憶花園》的角色設計由創作過《懶人的餐桌》漫畫家水澤悅子擔任，導演山田表示：「我原本就非常喜歡水澤小姐的設計和畫風，她筆下的女孩子，大多都帶點肉感，相較一般的動畫角色，她們更稍微胖一些。這樣的體態，與社會普遍認定『應該如此』的外貌標準其實有差，但正是這些角色所喚起的那種『質感』才真實，就好像剛睡醒、還帶著口水味的那種感覺。」

山田也補充：「這種慵懶、卻恰到好處的質感，是我非常嚮往的美感。我覺得這樣的合作機會可遇不可求，所以主動向製作人提出邀請，後來也很幸運，對方欣然同意，才有了這次的合作。」

山田尚子待過京都動畫，以及現在的製作公司「Science SARU」，她分享：「在京都動畫工作時，我學到如何描繪角色的內心，以及人的情感變化。那不只是『做動畫』，而是要試著把角色經歷的事情，描寫得就像真實人生一樣。」

而轉至Science SARU後，她體會到截然不同的創作氛圍：「在這裡，大家真的很享受『讓動畫動起來』這件事，整個製作過程都充滿對動畫創作的喜悅。」《記憶花園》將在6月27日於全台威秀影城獨家上映。

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