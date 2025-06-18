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IU兌現《苦盡柑來》約定！9位濟州島奶奶畫作超暖

IU造訪濟州島畫展，留下俏皮照片。（翻攝自IG）IU造訪濟州島畫展，留下俏皮照片。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU今年主演韓劇《苦盡柑來遇見你》人氣攀上顛峰，她在戲中分飾愛純、金明令粉絲津津樂道；該劇在濟州島拍攝，戲外更有9位濟州島畫家奶奶依據作品，創作一幅幅精彩畫作。IU近日親自前往參觀展覽，留下紀念合照，畫面窩心。

IU在百忙之中造訪濟州島，在社群上傳一系列《苦盡柑來遇見你》展覽作品，還以濟州島方言寫下：「濟州畫家奶奶們，光禮女兒愛純來遵守約定了。」該貼文不到一天，火速突破百萬人按讚，足見高人氣。

IU參觀《苦盡柑來遇見你》相關畫作。（翻攝自IG）IU參觀《苦盡柑來遇見你》相關畫作。（翻攝自IG）

《苦盡柑來遇見你》背景橫跨超越半世紀，IU夢想成為一名濟州文學少女，精準詮釋母女兩代之間的羈絆，戲外也感染到一群死忠戲迷，尤其濟州島島民更是共鳴感更深，因此這次IU的造訪行程讓奶奶們有著深刻回憶。

IU和畫家奶奶們留下紀念合照。（翻攝自IG）IU和畫家奶奶們留下紀念合照。（翻攝自IG）

韓媒報導，本次展覽由9位均齡87歲的濟州奶奶藝術家共同創作，以《苦盡柑來遇見你》著名場景為主題，作品以真摯的筆觸描繪人生的喜怒哀樂，傳遞出真摯情感，畫展預計展至6月29日。

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