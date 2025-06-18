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混血童星長大了！伊萊獲頒市長獎 超帥模樣驚呆蔣萬安

伊萊媽媽參加兒子的畢業典禮，曬出與孩子的合照。（翻攝臉書）伊萊媽媽參加兒子的畢業典禮，曬出與孩子的合照。（翻攝臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血童星「伊萊」池東澤模樣可愛，他從小就接拍許多廣告，擁有許多粉絲追隨；今年12歲的伊萊剛從國小畢業，近來在畢業典禮碰到台北市長蔣萬安，就連蔣萬安都驚呆，忍不住笑誇「帥哥」。

外型帥萌的伊萊身高持續抽高，國小畢業更榮獲市長獎的肯定，讓媽媽非常感動。

伊萊的媽媽表示，伊萊從念書開始就非常懂事，「自己起床、整理書包、乖乖去上學，完全超展開，從那一天開始，他真的一點一滴地學會了，獨立、負責、自律，慢慢地、穩穩地，走到了今天，市長獎不是一張紙而已，對媽媽來說，那是一段歷程的見證。」

混血童星國小畢業獲頒市長獎，連講萬安都誇他帥。（翻攝臉書）混血童星國小畢業獲頒市長獎，連講萬安都誇他帥。（翻攝臉書）

非常認真努力的伊萊，在畢業典禮獲頒市長獎，更被蔣萬安誇讚是「帥哥」，對此伊萊的媽媽幽默表示：「市長，我們是來領獎不是來面試偶像劇男主角的喔」，更感謝兒子這6年來非常努力，「所以無論市長看到什麼閃光，媽媽看到的是他堅持努力的樣子。」

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